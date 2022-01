Liguria, partirà da Sanremo Orientamenti 2022 che si concluderà a novembre a Genova

di Redazione

Un vero e proprio tour su tutto il territorio ligure che terminerà ai Magazzini del cotone al Porto antico di Genova dal 15 al 17 novembre

Dalla reazione alla cura delle proprie competenze, questa la mission del prossimo Orientamenti 2022 che, come rimarcato dal presidente della Liguria Giovanni Toti, "continuerà a prendersi cura dei ragazzi e dei loro talenti". La nuova edizione è stata presentata in Regione: numerose le opportunità rivolte a studenti e famiglie di tutta la Liguria che da subito possono utilizzare il nuovo portale “Orientamenti School” (www.orientamneti.regione.liguria.it ) con informazioni sull’offerta formativa post medie di tutta la regione. Orientamenti School è anche test di orientamento negli istituti scolastici con specialisti del settore e psicologici che hanno già ricevuto oltre 700 prenotazioni dalle scuole liguri.

Un vero e proprio tour su tutto il territorio che prenderà il via il 31 gennaio a Sanremo, in concomitanza del Festival della canzone italiana, per giungere all'appuntamento di quest'anno ai Magazzini del cotone al Porto antico di Genova dal 15 al 17 novembre. Saranno cinque i testimonial di Orientamenti Care che diffonderanno il nuovo messaggio “Care for your skills – abbi cura delle tue competenze” visitando le scuole della Liguria.