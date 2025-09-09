Liguria: Orlando (Pd) lancia il suo 'laboratorio civico', coordinamento di Marco Ansaldo e Anna Colombo

Un nuovo spazio di confronto e partecipazione prende forma in Liguria. A lanciarlo è Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia la nascita di una nuova associazione civico-politica pensata per rafforzare e accompagnare il percorso del centrosinistra nella regione.

"Dopo anni di lavoro sul territorio, avverto il bisogno di creare uno spazio che non sia solo politico, ma anche sociale e culturale – spiega Orlando –. Un luogo aperto, in cui chiunque voglia dare il proprio contributo al futuro della Liguria possa farlo, senza sentirsi vincolato dalle forme tradizionali della politica".

Coordinamento affidato a Marco Ansaldo e Anna Colombo - A guidare il nuovo progetto saranno due volti noti della scena politica e culturale ligure: Marco Ansaldo e Anna Colombo, scelti da Orlando per il loro equilibrio tra competenza, esperienza e impegno civile. "Sono certo che sapranno dare forza e credibilità a un progetto che punta a parlare a tutta la società ligure", ha sottolineato.

Un laboratorio per un centrosinistra rinnovato - L’obiettivo dell’associazione è ambizioso: diventare un punto di riferimento stabile per chi si batte per il lavoro, la sanità pubblica, i diritti dei giovani e la transizione ecologica, senza lasciare indietro nessuno. Il progetto vuole porsi come strumento di ascolto, elaborazione e proposta, rivolto a cittadini, amministratori locali e realtà civiche, economiche e sociali.

“Non si tratta di sostituire i partiti, ma di rafforzarli – precisa Orlando –. Vogliamo aiutarli a ricostruire un legame forte con la società, mettendo a disposizione un luogo che resti attivo anche oltre le scadenze elettorali. Perché il futuro si costruisce con pazienza, coraggio e organizzazione”.

Le prossime tappe: manifesto, nome e prime iniziative - Nei prossimi giorni verranno svelati il nome dell’associazione, il manifesto fondativo e le prime iniziative pubbliche, pensate per coinvolgere attivamente la cittadinanza. Il progetto si rivolge a chi crede nella necessità di una nuova stagione per il centrosinistra in Liguria, capace di parlare con linguaggi diversi e rispondere alle sfide di oggi.

