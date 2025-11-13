Liguria: oltre 100 nuovi carabinieri in servizio

Da oggi entrano in servizio in Liguria oltre 100 nuovi carabinieri, tra cui 95 militari e 7 marescialli, destinati all’Arma territoriale. Ad accoglierli nella caserma Vittorio Veneto di Genova il generale di brigata Claudio Lunardo, i comandanti provinciali e i rappresentanti dei comandi di Compagnia e di Stazione.

Particolare attenzione è stata riservata a località turistiche e piccoli centri dell’entroterra, dove è stato ripianato l’organico. Il 40% del nuovo personale è di sesso femminile. Durante i corsi, i militari hanno acquisito diverse specializzazioni, tra cui guida sicura ed emergenza, carabiniere di quartiere, addetto alla centrale operativa, uso del taser e supporto vitale di base con defibrillazione.

I nuovi carabinieri resteranno in Liguria almeno per 8 anni. Il presidente della Regione Marco Bucci ha salutato i giovani militari, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel garantire sicurezza e la sinergia con la Regione in diversi progetti di collaborazione.

Distribuzione per provincia: Genova 52, Savona 21, Imperia 8, La Spezia 21.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.