Liguria, nasce il Forum dei Giovani: spazio di dialogo con le istituzioni
di R.S.
Torna anche Lab Liguria, il laboratorio di idee giovanili che nel 2026 selezionerà fino a 6 progetti da finanziare e accompagnare con formazione e tutoraggio
Presentato oggi a Genova il piano 2026 del Progetto Giovani, il programma triennale della Regione Liguria dedicato alla partecipazione, formazione e autoimprenditorialità dei giovani. Lo stanziamento complessivo è di 1,7 milioni di euro.
Tra le novità principali, la creazione del Forum Regionale dei Giovani, luogo permanente di confronto tra giovani e istituzioni, costruito con il coinvolgimento di scuole, università, associazioni e Terzo Settore.
Torna anche Lab Liguria, il laboratorio di idee giovanili che nel 2026 selezionerà fino a 6 progetti da finanziare e accompagnare con formazione e tutoraggio.
In arrivo un bando per associazioni giovanili, con l’obiettivo di sostenere progetti culturali, multimediali e creativi. Prevista inoltre l’iniziativa "Capstone Corner", rivolta agli studenti fuori sede per favorire l’integrazione col territorio.
L’assessore Simona Ferro sottolinea: “Vogliamo riportare i giovani al centro, con strumenti concreti e una rete territoriale forte. Il Forum non sarà calato dall’alto, ma costruito con loro”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Salis all'evento che lancia il 'partito dei sindaci', nasce a Roma il 'Progetto civico Italia'
20/10/2025
di Redazione
Amt, Bucci frena sulla ricapitalizzazione: "Potrebbe non servire, prima vediamo i conti"
17/10/2025
di Stefano Rissetto
Crisi Amt, Terrile a Telenord: "Privatizzare sarebbe follia, necessario aumento tariffe per evitare fallimento"
16/10/2025
di Roberto Rasia