Liguria, modifiche alla circolazione dei treni nel weekend per lavori infrastrutturali

Trenitalia comunica modifiche alla circolazione dei treni regionali e Intercity sulla linea tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nel weekend del 15-16 novembre, per lavori infrastrutturali.

I treni regionali saranno parzialmente o totalmente cancellati in varie tratte, con bus sostitutivi attivi. Anche alcuni Intercity subiranno modifiche di orario o cancellazioni, sempre con bus disponibili.

Gli orari dei bus possono variare in base al traffico e non è consentito il trasporto di bici o animali di grossa taglia (salvo cani da assistenza). Informazioni aggiornate in tempo reale sono disponibili su sito e app Trenitalia, call center 800 89 20 21 e personale di stazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.