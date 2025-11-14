Liguria, modifiche alla circolazione dei treni nel weekend per lavori infrastrutturali
di R.C.
Il 15-16 novembre, Trenitalia sospende o modifica il transito tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente. Saranno attivi bus sostitutivi
Trenitalia comunica modifiche alla circolazione dei treni regionali e Intercity sulla linea tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nel weekend del 15-16 novembre, per lavori infrastrutturali.
I treni regionali saranno parzialmente o totalmente cancellati in varie tratte, con bus sostitutivi attivi. Anche alcuni Intercity subiranno modifiche di orario o cancellazioni, sempre con bus disponibili.
Gli orari dei bus possono variare in base al traffico e non è consentito il trasporto di bici o animali di grossa taglia (salvo cani da assistenza). Informazioni aggiornate in tempo reale sono disponibili su sito e app Trenitalia, call center 800 89 20 21 e personale di stazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Trenitalia Treni circolazione lavori
Condividi:
Altre notizie
Genova, Natale si avvicina: campionato di pandolce genovese basso al 'Marco Polo'
14/11/2025
di Anna Li Vigni
Genova ricorda don Lorenzo Massa, sacerdote fondatore del San Lorenzo de Almagro, squadra del cuore di Jorge Mario Bergoglio
14/11/2025
di Carlotta Nicoletti