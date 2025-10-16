Liguria Live, Telenord nel Municipio Centro Ovest di Genova. Sampierdarena: arte, memoria e letteratura

Liguria Live – ore 10:48 – 16 ottobre 2025: la Sampierdarena di Franco Massa, segretario Pro Loco .

Poi con Anna Li Vigni presentazione in esclusiva della mostra “In punta di penna… le vignette umoristiche di Paolo Borio”. L’esposizione celebra l’ironia tagliente e il tratto inconfondibile del celebre vignettista ligure.

Spazio anche alla letteratura con il romanzo “Risacca” di Greta Cencetti, ambientato in porto e nella delegazione di Sampierdarena. Un’opera intensa che intreccia memoria e identità locale, confermando il forte legame tra cultura e territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.