Liguria Live, Telenord nel Municipio Centro Ovest di Genova. Sampierdarena: arte, memoria e letteratura
di Anna Li Vigni
Il racconto di Franco Massa, segretario della Pro Loco, anteprima della mostra di Paolo Borio e il romanzo della scrittrice Greta Cencetti
Liguria Live – ore 10:48 – 16 ottobre 2025: la Sampierdarena di Franco Massa, segretario Pro Loco .
Poi con Anna Li Vigni presentazione in esclusiva della mostra “In punta di penna… le vignette umoristiche di Paolo Borio”. L’esposizione celebra l’ironia tagliente e il tratto inconfondibile del celebre vignettista ligure.
Spazio anche alla letteratura con il romanzo “Risacca” di Greta Cencetti, ambientato in porto e nella delegazione di Sampierdarena. Un’opera intensa che intreccia memoria e identità locale, confermando il forte legame tra cultura e territorio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampierdarena minicipio arte buranello
Condividi:
Altre notizie
Giornata del Ricordo per le Vittime del Morandi: la proposta sostenuta dai familiari e da Telenord
15/10/2025
di Simone Galdi
Frecciarosa 2025 viaggia in Liguria: prevenzione e salute a bordo dei treni tra Genova e Sanremo
15/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Genova, Università: dopo 23 giorni gli occupanti pro-Palestina lasciano il Rettorato
15/10/2025
di steris
Telenord a Sestri Ponente, i commercianti: “La metro sogno nel cassetto”
15/10/2025
di Anna Li Vigni