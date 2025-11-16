Liguria Live, speciale allerta arancione: il punto dalla sede della protezione civile
di Maurizio Michieli - Simone Galdi
Allerta arancione sulla Liguria, speciale Liguria Live dalle sede della Protezione civile con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Giacome Giampedrone, al termine del sopralluogo.
