Attualità

Liguria Live, speciale allerta arancione: il punto dalla sede della protezione civile

di Maurizio Michieli - Simone Galdi

Piave Motori - Usato

Allerta arancione sulla Liguria, speciale Liguria Live dalle sede della Protezione civile con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Giacome Giampedrone, al termine del sopralluogo.

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

Allerta maltempo

Condividi: