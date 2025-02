Liguria, infrastrutture, Sanna (Pd): "Da Salvini il nulla, basta passerelle e si concentri sui fatti"

“Oggi abbiamo assistito all'ennesima passerella del ministro Salvini. Dalla Gronda, al Terzo valico, il ministro non perde occasione per confermarsi campione di annunci, a cui non dà mai seguito. Se la Gronda è una sua priorità, come ha dichiarato oggi, perché non inizia a impegnarsi perché arrivino investimenti congrui per finire l’opera in tempi certi? Mentre per il Terzo valico, l’annuncio della ripartenza dei lavori ad aprile, è tra mille se, ma e forse. Salvini e Rixi sanno di essere al Ministero dei trasporti o pensano di essere in gita tra Roma e Genova? Se i cantieri delle infrastrutture liguri sono ancora fermi è anche e soprattutto per l’inerzia di questo governo di centrodestra, a livello regionale e nazionale. Ad oggi infatti abbiamo registrato solo ritardi e obiettivi mancati”, così il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna dopo la visita del Ministro Salvini a Genova.

