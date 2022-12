Liguria, in Consiglio regionale Lilli Lauro risponde al dem Garibaldi: "I soldi investiti per la sanità sono tantissimi"

I soldi investiti per la sanità in Liguria sono tantissimi. La Lista Toti Liguria in Consiglio regionale replica così alle critiche di Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico, che si era lamentato per la carenza di risorse nella manovra di bilancio per ridurre le liste d'attesa sanitarie all'interno della regione.

La nota spiega come le iniziative intraprese per combattere un problema certo non solo ligure, come quello delle liste d'attesa, siano molte, con le situazioni contingenti come la pandemia che non fanno altro che aggravare la situazione. La consigliera della Lista Toti Lilli Lauro ha dichiarato a proposito: "Se Garibaldi, che per suo ruolo dovrebbe ben conoscere ogni attività di Regione Liguria, non si accorge di tutto quello che è stato fatto per la sanità, significa che, al contrario delle sue preoccupazioni, dobbiamo semmai produrre più comunicazione."

Secondo Lauro, al contrario di quanto sostiene Garibaldi, in Liguria si è speso molto nella sanità e molto si continua a fare, garantendo a tutti i liguri l'assistenza e le cure di cui hanno bisogno, sia come visite specialistiche, sia come risposta clinica, dal pronto soccorso alle cure di elezione: "Garibaldi dovrebbe sapere e avere l'onestà intellettuale di dire che tutti i soldi che arrivano da Roma per la sanità vengono investiti. Sarebbe corretto anche dire che questi fondi sono sempre meno e che Regione Liguria fa i salti mortali per garantirne comunque altri".