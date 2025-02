Liguria: impianto chiusura ciclo rifiuti, entro maggio via alla procedura

La Liguria è pronta a compiere un passo decisivo verso l'autonomia nella gestione dei rifiuti. Entro la fine di maggio, l'Agenzia regionale per i rifiuti aprirà la procedura per la realizzazione di un impianto che chiuderà finalmente il ciclo dei rifiuti, ponendo fine alla necessità di inviare rifiuti indifferenziati fuori regione. Un obiettivo che segnerà una vera e propria svolta per la gestione dei rifiuti in Liguria.





Svolta epocale – La Giunta regionale, sotto la guida dell'assessore Giacomo Giampedrone, ha dato il via libera all'Agenzia per la pubblicazione di un avviso pubblico, destinato alle aziende del settore. La finalità è quella di raccogliere proposte per la realizzazione dell'impianto, con la scadenza fissata per la fine di luglio. Giampedrone ha definito l'iniziativa come una "svolta epocale" per la Liguria, che contribuirà a garantire piena autonomia regionale nella gestione dei rifiuti.





Autonomia regionale – La creazione dell'impianto è frutto di un lungo percorso iniziato nel 2016, sotto le amministrazioni regionali di centrodestra. Grazie a questo lavoro, la raccolta differenziata ha raggiunto quasi il 60% sul territorio, mentre per la prima volta nella storia della regione si prevede la chiusura del ciclo dei rifiuti. La chiusura del ciclo avrà importanti benefici, come la fine della necessità di inviare i rifiuti fuori regione per il loro trattamento, con un impatto positivo sui costi per i cittadini.





Il progetto – L'avviso pubblico non indicherà la tipologia di impianto da realizzare. Le aziende potranno proporre soluzioni diverse, tra cui impianti "waste to chemical" per la produzione di combustibili ecologici, come idrogeno e metanolo, oppure impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti. Ogni proposta dovrà includere una adesione esplicita da parte del Comune interessato e prevedere misure per il miglioramento dei parametri ambientali.





Capacità operativa – L'impianto dovrà essere progettato per una capacità operativa di circa 320.000 tonnellate di rifiuti all'anno, in modo da garantire l'eliminazione dei rifiuti indifferenziati fuori regione e ridurre al minimo l'uso delle discariche. Il progetto dovrà inoltre prevedere una superficie minima di 100.000 metri quadrati per la realizzazione dell'impianto, con una tolleranza del 30%, in aree ben collegate dal punto di vista logistico e intermodale.





Adesione dei Comuni – Ogni proposta progettuale dovrà essere corredata da una nota di adesione da parte del Comune che ospiterà l'impianto. La soluzione definitiva sarà valutata e selezionata in base alle proposte presentate entro la fine di luglio, con l’obiettivo di implementare una gestione dei rifiuti che rispetti standard elevati dal punto di vista ambientale ed economico.

