Liguria, immigrazione in crescita: +5,4% in un anno, a Genova l’aumento più alto

La presenza di cittadini stranieri in Liguria continua a crescere: secondo il Dossier Statistico Immigrazione 2025 del Centro Studi Medì, la regione registra un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente, con 164.127 nuovi ingressi. A Genova la crescita è ancora più marcata, pari al 6%, seguita da Imperia (+5,6%), Savona (+4,7%) e La Spezia (+3,8%).

La maggior parte dei nuovi residenti arriva direttamente dall’estero (66,5%), mentre diminuiscono i permessi di lungo soggiorno, anche per effetto delle nuove acquisizioni di cittadinanza italiana.

Nel mondo della scuola, gli studenti con cittadinanza non italiana hanno raggiunto quota 30.092 nell’anno scolastico 2023/2024, pari al 16,7% del totale. Le nazionalità in maggiore crescita sono bangladesi, peruviani, tunisini, dominicani ed egiziani. Oltre il 60% degli alunni stranieri è nato in Italia, segno di un radicamento ormai stabile sul territorio.

Le comunità più numerose restano albanesi e romeni (entrambe oltre 20.000 residenti), seguite da marocchini, ecuadoriani e bangladesi, questi ultimi in forte aumento negli ultimi cinque anni (+128%).

Sul fronte del lavoro, gli occupati stranieri sono 73.000, pari all’11,5% del totale, con un tasso di disoccupazione ancora alto (11,8%). Cresce però l’imprenditoria: a fine 2024 si contano 26.377 imprese guidate da cittadini stranieri (+4,1%), attive soprattutto nelle costruzioni, nel commercio e nella ristorazione.

