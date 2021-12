Liguria, il turismo d'inverno: la tavola rotonda di Telenord

di Antonella Ginocchio

Appuntamento lunedì 22 novembre alle 10,30, con i rappresentanti del settore, delle istituzioni e del territorio

"La Liguria, meta ideale per un turismo invernale di eccellenza” E' il tema della tavola rotonda organizzata da Telenord, che si svolge domani, lunedì 22 novembre, alle ore 10,30, nella sede dell'emittente, in via xx Settembre, a Genova.

Ad illustrare le differenti opportunità e le proposte per “allungare” la stagione estiva anche ai mesi invernali, saranno numerosi rappresentanti del settore, delle istituzioni e del territorio, tra i quali: il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, l'assessore regionale al turismo, Gianni Berrino, Paolo Odone presidente Ascom Confcommercio Genova, Aldo Werdin presidente Federalberghi, Roberto Moreno commissario straordinario Agenzia “In Liguria”, Maurizio Caviglia segretario generale Camera di Commercio Genova.

E poi ancora Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo, Laura Gaggero assessore comunale al turismo, Alessandro Piana assessore regionale parchi ed entroterra, marketing territoriale, Pierluigi Vinai segretario generale Anci Liguria, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, Matteo Viacava sindaco di Portofino, Marco Casarino segretario generale Camera di Commercio delle Riviere.