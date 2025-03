Liguria, il Fondo Strategico sale a 105 milioni: diviso in tre lotti per infrastrutture e imprese

La Regione Liguria ha più che raddoppiato il Fondo Strategico, portandolo a 105 milioni di euro. Il finanziamento sarà suddiviso in tre lotti, con obiettivi diversi: infrastrutture già in fase di realizzazione, nuovi progetti da definire e sostegno alle imprese.

Primo lotto – 50 milioni – Questa prima tranche è destinata a progetti cantierabili entro la fine del 2025. I fondi sono stati già assegnati e serviranno per accelerare interventi strategici per il territorio.

Alcuni dei fondi già assegnati sono: 10 milioni per sanità, 3 milioni edilizia universitaria, 2,2 sport, 1 milione circa per la Cultura, per cui ci sarà particolare attenzione alla digitalizzazione dei musei e biblioteche, come la biblioteca di chiavari che verrà fatta da Liguria digitale, anche 7 milioni per la rigenerazione urbana.

Secondo lotto – 25 milioni – Queste risorse saranno utilizzate per ulteriori opere strutturali, ancora in fase di definizione. L’assegnazione avverrà in base alle necessità e verranno individuate nei prossimi 10 giorni.

Terzo lotto – 30 milioni – Diversamente dai primi due lotti, questa quota non sarà destinata tramite enti pubblici, in questo caso il focus sarà sulle aziende private, con un approfondito lavoro di recupero risorse attraverso le aziende partecipate.

Obiettivo – Con questa manovra, la Regione mira a garantire investimenti a lungo termine, bilanciando le esigenze infrastrutturali con il supporto diretto al tessuto economico locale.

