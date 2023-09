Liguria, Giro d'Italia 2024: le due tappe a Genova e Savona

Il Giro d'Italia sta per tornare e la Liguria avrà due tappe. La partenza è a Torino e poi a seguire la salita di Oropa e un’altra frazione piemontese. Successivamente l’approdo in Liguria. Tuttavia per l’ufficialità bisognerà aspettare tre settimane. Le 21 tappe verranno rivelate da Rcs il 13 ottobre a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Pertanto fino all’ultimo momento è possibile un cambiamento. Intanto però il tracciato sta prendendo forma. E arrivano ulteriori conferme e dettagli sul ritorno della corsa rosa in Liguria e nel suo capoluogo, che per il momento appare sicuro.



Probabilmente il Giro toccherà Genova l’8 maggio, durante la quinta tappa. Non si tratterà però di un arrivo, come era già successo un anno fa, ma di una partenza. Inoltre la frazione, si svolgerà con il gruppo diretto verso il Levante ligure, si chiuderà in Toscana, a Lucca, la città di Supermario Cipollini.

Il sindaco Marco Bucci, il 19 maggio 2022, giorno della Parma-Genova vinta da Stefano Oldani, aveva detto che c’era l’obiettivo di riportare il Giro d’Italia in città nel 2024, in occasione di Genova-Capitale Europea dello Sport. Questo avverrà, con il Giro d’Italia numero 107.



Ma la Liguria, l’anno prossimo dunque, sarà protagonista con due tappe. Prima di Genova, toccherà al Savonese ospitare la corsa rosa, con Andora e Savona in lizza per un arrivo, il 7 maggio.

Il Giro d’Italia 2024 partirà il 4 maggio, da Torino, come nel 2021. La partenza potrebbe essere dalla Reggia di Venaria Reale, come nel 2011, anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La prima frazione dovrebbe essere una breve crono in città ma c’è anche l’ipotesi di una tappa per velocisti.



La seconda tappa sarà al Santuario di Oropa, ascesa che nel 1999 fu teatro di una delle più spettacolari imprese di Marco Pantani, con una incredibile scalata in rimonta dopo un salto di catena. L’ultima volta a Oropa, nel 2017, aveva invece vinto in maglia rosa l’olandese Tom Dumoulin. Ma stavolta ci sarà una salita molto impegnativa già in avvio di Giro. Anche la terza tappa sarà in Piemonte, con arrivo o partenza a Novara. Poi il 7 maggio il gruppo si sposterà in Basso Piemonte per una tappa che si concluderà nel Savonese.

