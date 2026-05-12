Liguria, giornata internazionale dell'infermiere. Nicolò: “611 professionisti pronti per la sanità ligure, nuove assunzioni se serviranno”

La Liguria celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere guardando al futuro della sanità territoriale e alle nuove assunzioni. Nel corso dell’iniziativa promossa da OPI Genova insieme a Regione Liguria è stato confermato l’inserimento di 611 infermieri risultati idonei nei concorsi regionali, destinati a ospedali, Case di Comunità e assistenza domiciliare.

Sanità – In Liguria gli infermieri sono circa 15mila, oltre 8mila nell’area genovese. Una presenza considerata sempre più strategica nell’organizzazione sanitaria regionale. “Il ruolo dell’infermiere non si esaurisce soltanto all’interno degli ospedali ma anche sul territorio”, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, sottolineando l’importanza dell’assistenza domiciliare integrata e delle Case di Comunità.

Assunzioni – Regione Liguria punta ora sul rafforzamento degli organici. “611 è un ottimo numero, un po’ di respiro per la sanità e per il territorio”, ha dichiarato Nicolò riferendosi agli infermieri inseriti nelle graduatorie concorsuali. L’assessore ha aggiunto che le assunzioni rappresentano “non un punto d’arrivo ma un punto di inizio”, lasciando aperta la possibilità di nuovi bandi entro la fine dell’anno: “Se sarà necessario faremo altri concorsi senza problemi”.

Formazione – La giornata del 12 maggio, anniversario della nascita di Florence Nightingale, è stata anche l’occasione per celebrare il centenario delle prime scuole infermieristiche italiane, che cadrà nel 2026. “Oggi l’infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca”, ha ricordato Carmelo Gagliano.

Territorio – Genova sarà inoltre la prima sede delle nuove lauree magistrali cliniche dedicate agli infermieri. Percorsi avanzati che mirano a rafforzare competenze specialistiche e gestione dei servizi sanitari, in un sistema sempre più orientato alla presa in carico sul territorio.

Iniziative – In piazza De Ferrari infermieri e studenti di Scienze infermieristiche hanno incontrato i cittadini con controlli gratuiti della pressione e della glicemia, trasformando la giornata in un momento di prevenzione e sensibilizzazione.

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