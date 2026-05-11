Cento anni di formazione infermieristica: Genova celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova promuove il 12 maggio una conferenza stampa nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, in Piazza De Ferrari, dedicata al valore storico, scientifico e sociale della professione infermieristica, oggi più che mai centrale nel Sistema sanitario nazionale.

La ricorrenza coincide con il compleanno di Florence Nightingale, nata il 12 maggio 1820 e considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. Una data simbolica celebrata in tutto il mondo per rendere omaggio al ruolo degli infermieri nella tutela della salute pubblica.

L’iniziativa sarà coordinata dalla vicepresidente dell’OPI Genova, Vittoria De Astis, e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò, e dell’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più rilevante: ricorrono infatti i cento anni dalla nascita delle prime scuole infermieristiche italiane, anniversario che la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche celebrerà ufficialmente a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Nati per prendersi cura, formati per eccellere” è il tema scelto dalla FNOPI per accompagnare le celebrazioni di quest’anno. A Genova, il filo conduttore sarà sviluppato valorizzando il contributo delle principali società scientifiche infermieristiche attive sul territorio, protagoniste di un percorso di crescita professionale e culturale che ha trasformato radicalmente il ruolo dell’infermiere.

Celebrare un secolo di formazione significa infatti riconoscere il cammino di emancipazione scientifica della professione infermieristica: oggi l’infermiere è un professionista laureato, altamente specializzato e impegnato anche nella ricerca e nell’innovazione clinica. In questo contesto Genova rappresenta una realtà di eccellenza, con standard assistenziali di alto livello e il primato di futura prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico.

Accanto alla conferenza, la giornata vedrà anche un momento di incontro diretto con la cittadinanza. In Piazza De Ferrari sarà infatti allestito uno stand informativo dove infermieri e studenti saranno a disposizione per fornire informazioni sui percorsi formativi, sulle opportunità professionali e sul valore della professione infermieristica nella società contemporanea.

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