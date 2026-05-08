Infartuato salvato da Alpini, Nicolò dona bandiera della Liguria ai soccorritori

GENOVA - Si chiamano Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito i tre alpini che al Porto Antico di Genova si sono resi protagonisti di un intervento decisivo che ha permesso di salvare la vita a un uomo colto da infarto, successivamente trasportato all’ospedale Galliera. Originari delle province di Bergamo e Milano, fanno parte del Gruppo intervento medico chirurgico Alpini, realtà composta da circa un centinaio di volontari tra personale sanitario e logistico.

I tre soccorritori sono intervenuti immediatamente praticando il massaggio cardiaco e alternandosi per circa venti minuti, fino all’arrivo dei soccorsi. La loro prontezza e preparazione hanno consentito di mantenere in vita l’uomo nei momenti più critici dell’emergenza.

Oggi l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha incontrato il Gruppo intervento medico chirurgico Alpini e uno dei tre soccorritori, Gabriele, per ringraziarli personalmente del gesto compiuto, donandogli anche la bandiera di Regione Liguria.

“Desidero esprimere la più sincera gratitudine ai tre alpini intervenuti per la loro prontezza, professionalità e umanità – sottolinea l’assessore Massimo Nicolò –. Il loro intervento tempestivo è stato fondamentale. Decisivo il massaggio cardiaco praticato nei primi minuti dell’emergenza e l’utilizzo del defibrillatore. Grazie anche al direttore dell’Emodinamica e della Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) Andrea Rolandi, al direttore della Rianimazione Marco Lattuada, al cardiologo Stefano Benedetto e a Marina Terrile, coordinatrice infermieristica, che hanno preso in cura il paziente. Oggi il genovese colpito da infarto ha anche incontrato i tre alpini per esprimergli il personale ringraziamento”.





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