CDS-Casa della Salute acquisisce Servizi Medici Hesperia e consolida il network nel ponente ligure con 43 sedi

CDS – La tua casa della salute ha perfezionato l’acquisizione di Servizi Medici Hesperia, realtà che opera attraverso le strutture di Bordighera, in via Romana, e Sanremo, in Via Canessa, nell’ambito poliambulatoriale specialistico e delle terapie di riabilitazione e di recupero funzionale post-traumatico e neurologico. Con questa operazione, CDS aggiunge un tassello importante alla strategia di consolidamento nell’area dell’imperiese e in generale del ponente ligure e raggiunge le 28 strutture in Liguria e le 43 sedi complessive a livello di network.

“Questa operazione, e l’apertura della struttura di Genova Molassana dell’anno scorso, rafforzano il ruolo strategico della Liguria nel nostro progetto” afferma Marco Fertonani, CEO e Founder di CDS. “Dopo il consolidamento del Piemonte, dove operiamo con 12 strutture, le aperture di Sassari e Cagliari in Sardegna e il debutto in Val d’Aosta, torniamo ad investire a “casa nostra” inserendo due nuovi presidi in un territorio dal grande potenziale”.

Servizi Medici Hesperia opera da oltre 60 anni nell'ambito territoriale della provincia di Imperia: “Sono molto soddisfatto di questa operazione, che potrà garantire crescita e ottimizzazione dei processi gestionali per entrambe le strutture” dichiara Giuseppe Fellegara, founder di Servizi Medici Hesperia. “Ho scelto CDS perché rappresenta una moderna HealthTech company, capace di coniugare innovazione e servizi di eccellenza, con un approccio orientato alla qualità e alla centralità del paziente.” Fondata nel 2013, CDS è un network di poliambulatori specialistici controllato, dal 2020, da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. Italmobiliare ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società, che impiega oggi oltre 700 dipendenti, più di 1.200 medici ed eroga ogni anno 1,3 milioni di prestazioni sanitarie. Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, una delle principali holding di investimento italiane, quotata alla Borsa Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti. Italmobiliare ha dato grande impulso al piano di sviluppo di CDS, che conta oggi 43 poliambulatori tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna, impiega oltre 700 dipendenti, più di 1.200 medici ed eroga ogni anno 1,3 milioni di prestazioni sanitarie. Dal 2025 CDS ha assunto lo status giuridico di Società Benefit.

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