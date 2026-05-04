Bimba di 5 anni in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria al Gaslini

FIUMICINO - Si è da poco concluso, con l'atterraggio a Genova, il trasporto sanitario d'urgenza di una bambina di cinque anni ricoverata presso il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria, e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare. Il G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta dell'aeroporto di Reggio Calabria nelle prime ore del pomeriggio.

All'arrivo la piccola è stata subito imbarcata insieme ad un'equipe medica. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Genova-Sestri, avvenuto poco prima delle ore 16:00, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera di destinazione, per il ricovero.





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