Genova, sport e giovani: oltre 3.000 studenti in campo contro le dipendenze

Promuovere lo sport significa anche educare a uno stile di vita sano, lontano dalle dipendenze e più consapevole delle proprie scelte. È questo il cuore del percorso educativo che ha coinvolto le scuole genovesi, arrivato oggi alla sua tappa conclusiva dopo aver raggiunto oltre 3.000 studenti e circa 190 docenti. Un progetto ampio, costruito negli anni, che ha saputo evolversi dando sempre più spazio al mondo dello sport. Non solo come pratica fisica, ma come strumento educativo capace di trasmettere valori e orientare i comportamenti dei più giovani. Un’attenzione resa ancora più necessaria da un dato significativo: nel contesto sportivo agonistico si registra un consumo di alcol superiore rispetto alla popolazione generale, con un incremento che arriva fino al 30%. Un segnale che preoccupa e che mette in evidenza una contraddizione evidente. Da un lato lo sport come simbolo di salute, disciplina e benessere, dall’altro un immaginario mediatico che spesso associa il successo sportivo al consumo di alcol. Una narrazione distorta, che rischia di influenzare soprattutto i più giovani, esposti quotidianamente a modelli poco coerenti. Il progetto ha puntato proprio su questo: fornire strumenti per leggere la realtà in modo critico. Gli incontri sono stati pensati come momenti di confronto, arricchiti da immagini, video e dialogo diretto, con l’obiettivo di stimolare riflessione e consapevolezza. Intervenire prima che si consolidino comportamenti a rischio è la chiave, ma anche offrire una possibilità di cambiamento a chi ha già iniziato percorsi sbagliati. Non solo alcol e sport. Il percorso ha affrontato in modo più ampio il tema dei corretti stili di vita: alimentazione, prevenzione, comportamenti a rischio, ma anche valori spesso trascurati come rispetto, gentilezza e consapevolezza di sé. Un approccio che guarda alla persona nella sua totalità, non solo al comportamento. I giovani di oggi crescono in un contesto complesso, dove i punti di riferimento sono meno chiari e le pressioni esterne, anche legate al consumo, sono sempre più forti. Per questo diventa fondamentale offrire strumenti per riconoscere le “trappole” di un sistema che spinge a consumare e a identificarsi in modelli spesso irraggiungibili. Eppure, proprio nei ragazzi emerge una grande capacità di ascolto e riflessione. Lo dimostra la partecipazione attiva registrata durante gli incontri, culminati in una giornata finale che ha coinvolto circa 400 studenti tra scuole secondarie e università. Domande, interventi, confronto: segnali di un interesse autentico e di un bisogno di orientamento. Il bilancio è positivo. Non solo nei numeri, ma nella qualità del dialogo costruito. Perché educare alla salute oggi significa soprattutto educare alla consapevolezza, aiutando i giovani a scegliere, capire e costruire il proprio futuro con maggiore equilibrio.

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