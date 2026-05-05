SKINPORT nei porti liguri: parte il progetto per la prevenzione dei tumori cutanei tra i lavoratori portuali

A Genova, Savona e Vado Ligure prende avvio SKINPORT, un progetto dedicato alla prevenzione dei tumori cutanei nei lavoratori portuali, frutto della collaborazione tra Intergruppo Melanoma Italiano, Ospedale Galliera e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione verso i rischi legati all’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, considerati tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo di melanoma, carcinomi cutanei e altre patologie della pelle. I lavoratori portuali rientrano tra le categorie più esposte, sia per le lunghe ore svolte all’aperto sia per la presenza di superfici riflettenti che amplificano l’intensità della radiazione solare. Il progetto prevede una fase di indagine sul campo attraverso questionari anonimi rivolti agli operatori dei porti coinvolti. L’obiettivo è raccogliere informazioni sul livello di consapevolezza dei rischi, sulle abitudini di protezione adottate durante l’attività lavorativa e sulla conoscenza degli strumenti di diagnosi precoce delle lesioni cutanee sospette. Questi dati serviranno a costruire un quadro aggiornato delle esigenze di prevenzione nel settore portuale. SKINPORT punta inoltre a promuovere una maggiore cultura della prevenzione, integrando attività di sensibilizzazione e strumenti di monitoraggio all’interno dei luoghi di lavoro. L’attenzione è rivolta in particolare al riconoscimento precoce dei segnali di possibili tumori cutanei, aspetto fondamentale per aumentare l’efficacia degli interventi sanitari. Secondo gli organizzatori, il valore del progetto risiede anche nella possibilità di sviluppare un modello replicabile su scala nazionale, capace di coinvolgere in modo strutturato istituzioni sanitarie, società scientifiche e realtà produttive. L’idea è quella di rendere la prevenzione dermatologica una componente stabile delle politiche di sicurezza sul lavoro. La collaborazione con l’Ospedale Galliera e con il mondo della ricerca scientifica viene considerata centrale per garantire solidità al progetto e trasformare i dati raccolti in strumenti operativi concreti. In questo senso SKINPORT si inserisce in un percorso più ampio di prevenzione oncologica occupazionale, già avviato a livello nazionale. L’iniziativa rappresenta quindi un passo ulteriore verso l’integrazione tra salute e lavoro, con l’obiettivo di migliorare la protezione dei lavoratori esposti e rafforzare la prevenzione come elemento strutturale nei contesti produttivi portuali

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