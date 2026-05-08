Sanità, Levante: inaugurati la Casa e l'Ospedale di Comunità di Sestri Levante e l'Ospedale di Comunità di Rapallo

Con l’inaugurazione della Casa e dell’Ospedale della Comunità di Sestri Levante e dell’Ospedale della Comunità di Rapallo, l’Area sociosanitaria del Tigullio completa la propria rete territoriale di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Le nuove strutture, realizzate grazie ai fondi del PNRR, rappresentano uno dei pilastri del nuovo modello di sanità di prossimità promosso da Regione Liguria e ATS Liguria.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, del direttore generale di ATS Liguria Marco Damonte Prioli, dei sindaci di Sestri Levante Francesco Solinas e di Rapallo Elisabetta Ricci, delle autorità locali e del vescovo della diocesi di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, che ha impartito la benedizione alle strutture.

Secondo l’assessore regionale Massimo Nicolò, con questa doppia inaugurazione “entrano in piena operatività tutte le strutture territoriali dell’Area 4”, completando il percorso di rafforzamento della sanità territoriale nel Tigullio. Nicolò ha sottolineato come i dati di accesso alle strutture già attive dimostrino che i cittadini stanno progressivamente utilizzando e apprezzando questi nuovi presìdi, che saranno particolarmente importanti anche in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze turistiche.

Il direttore generale di ATS Liguria, Marco Damonte Prioli, ha evidenziato il ruolo strategico delle nuove strutture: “Le Case della Comunità, aperte 24 ore su 24, intercettano i bisogni a bassa complessità e permettono di evitare accessi impropri al Pronto Soccorso. Gli Ospedali della Comunità rappresentano invece un ponte tra ospedale e territorio per quei pazienti che non possono essere assistiti a domicilio”.

A ribadire la funzione di prossimità della nuova rete è stata anche Maria Elena Secchi, coordinatrice dell’Asl 4, che ha spiegato come l’obiettivo sia “offrire cure e assistenza appropriate, soprattutto alle persone anziane e fragili del comprensorio”.



La Casa della Comunità di Sestri Levante

Attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, dallo scorso aprile, la Casa della Comunità di Sestri Levante si trova al primo piano dell’ospedale di via Terzi 37. Al suo interno trovano spazio diversi servizi: l’ambulatorio “ABC – Il medico di tutti”, l’ambulatorio infermieristico operativo dalle 8 alle 20, ambulatori specialistici, centro prelievi, CUP, sportello integrato, anagrafe sanitaria, cure domiciliari, infermieri di famiglia e comunità, servizio sociale professionale e diagnostica per immagini.

La struttura avrà inoltre una particolare vocazione dedicata a famiglia e minori. Entro la fine dell’estate, al termine dei lavori di ristrutturazione del secondo piano, saranno infatti trasferite le sedi principali dei servizi di Neuropsichiatria infantile e del Consultorio familiare.

I nuovi Ospedali della Comunità

Al terzo piano della struttura di Sestri Levante è stato attivato anche il nuovo Ospedale della Comunità con 20 posti letto destinati a ricoveri brevi per pazienti con patologie acute minori o riacutizzazioni croniche. L’obiettivo è evitare ricoveri ospedalieri non necessari e favorire dimissioni protette.

La struttura garantisce assistenza infermieristica continuativa, presenza del medico geriatra nelle ore diurne e guardia interdivisionale notturna. Gli spazi, completamente rinnovati, si sviluppano su 691 metri quadrati e saranno ampliati entro novembre con ulteriori 492 metri quadrati.

Analoga funzione svolge il nuovo Ospedale della Comunità di Rapallo, situato al secondo piano del “Nostra Signora di Montallegro”. La struttura, operativa già dal 30 marzo scorso, dispone di 12 posti letto.

Gli investimenti del PNRR

Le opere sono state finanziate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con investimenti pari a:

1,72 milioni di euro per la Casa della Comunità di Sestri Levante;

2,866 milioni di euro per l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante;

1,5 milioni di euro per l’Ospedale della Comunità di Rapallo.

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