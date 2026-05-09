Liguria, via libera alla fecondazione eterologa nei centri pubblici, Nicolò: “Le coppie seguite vicino a casa”

In Liguria parte ufficialmente l’erogazione della procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo nei centri sanitari pubblici e accreditati, secondo la normativa del Centro Nazionale Trapianti e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il servizio sarà attivo presso il Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell’Ospedale Policlinico San Martino e il Centro di Medicina della Riproduzione dell’Ospedale Evangelico Internazionale, entrambi inseriti nel Registro nazionale della PMA.

L’iniziativa rientra in un piano di rafforzamento della rete ligure per la fertilità e punta a garantire alle coppie il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, evitando trasferte fuori regione.

La fecondazione eterologa, che prevede l’utilizzo di gameti donati da terzi, è inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza, ma fino ad oggi molte coppie liguri erano costrette a rivolgersi a strutture esterne con costi e disagi aggiuntivi.

“Le coppie liguri potranno essere seguite vicino a casa, in strutture riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità. Con questo provvedimento garantiamo il diritto alla genitorialità e la possibilità di un percorso assistenziale sul territorio”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò.

Il coordinamento tecnico del sistema è affidato al Centro Regionale Trapianti, che ne garantisce gli standard di qualità e sicurezza.

“Questi centri operano in piena conformità con le linee guida nazionali, con elevati standard di sicurezza, tracciabilità e qualità clinica”, ha spiegato il coordinatore Alessandro Bonsignore.

Le coppie interessate potranno accedere ai percorsi tramite una prima valutazione clinica nei centri abilitati, seguita dall’inserimento nei protocolli previsti dalla normativa nazionale.

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