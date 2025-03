Liguria, giornata della donna: le iniziative per la salute femminile

In occasione della giornata internazionale della donna, sono state organizzate iniziative da Asl e ospedali liguri per incrementare i servizi per la tutela della salute della donna, per offrire visite ginecologiche e incrementare le attività di screening e di prevenzione.

“Festeggiamo la donna – afferma Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – pensando anche alla loro salute. Regione Liguria con una serie di iniziative vuole prevenire e cercare di contrastare le patologie che colpiscono il mondo femminile. Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e i progetti organizzati sul territorio ligure in occasione di questa giornata, a cominciare dagli screening ginecologici e per il tumore al seno. Conoscere la malattia, diagnosticarla in fase precoce è fondamentale per ottimizzare le strategie di cura, oggi sempre più mirate e personalizzate. Lo screening fatto nel tempo giusto può salvare le vite di tante donne” .

Ecco il dettaglio: ASL 3 Dall’8 marzo attivi quattro nuovi ambulatori ginecologici per il benessere femminile Asl3 è più vicina alla popolazione femminile e non solo in occasione della Festa della Donna: i nuovi ambulatori saranno infatti aperti in pianta stabile presso la Ginecologia dell’Ospedale di Sampierdarena, proponendo percorsi differenziati per fornire cura e supporto alle donne di tutte le età. Dall’8 marzo 2025 le novità, a cura del Dipartimento Interaziendale Ostetrico Ginecologico e del bambino ASL3, diretto dal Dottor Rodolfo Sirito, ubicato presso il Padiglione 7 dell’Ospedale Villa Scassi sono: Ambulatorio del dolore pelvico cronico ed endometriosi per diagnosi e trattamento della patologia endometriosica (che colpisce il tessuto interno dell’utero) Per accedere al servizio è necessaria la richiesta del proprio medico curante, recante le diciture "visita ginecologica + eco ginecologica con sonda transvaginale”, con quesito diagnostico: endometriosi/dolore pelvico/dismenorrea. Per prenotazioni: con la richiesta contattare direttamente l’ambulatorio telefonando al numero 010 849 2495 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 Ambulatorio di uroginecologia per diagnosi preventiva e trattamento medico di prolassi, rilassamento della muscolatura pelvica, disturbi della minzione, patologie recidivanti e croniche (cistiti e vaginiti). Per accedere al servizio è necessaria è necessaria la richiesta del proprio medico curante, recante la dicitura "visita uroginecologica”.

Per prenotazioni: con la richiesta contattare direttamente l’ambulatorio telefonando al numero 010 849 2495 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico per effettuare le terapie per disfunzioni urinarie e anorettali, grazie all’ausilio di tecniche ed esercizi propedeutici al rinforzo della muscolatura perineale. In base ad un piano terapeutico personalizzato (che può prevedere esercizi sequenziali, stimolazione neurale, elettrostimolazione) si effettua una riabilitazione per il recupero del controllo e del tono della muscolatura, apportando inoltre benefici alla vita sessuale femminile. Per accedere al servizio prima va effettuata visita presso l’ambulatorio di uroginecologia (vedi punto precedente su come prenotare); lo stesso specialista provvederà ad effettuare la richiesta Per prenotazioni: l’appuntamento viene fornito direttamente in ambulatorio Ambulatorio della menopausa e dell’endocrinologia ginecologica: possono accedere tutte le donne con sintomatologia climaterica, incluse le pazienti con sospetto di menopausa precoce, con menopausa chirurgica, con pregressi interventi chirurgici e con pregresso tumore alla mammella. Lo specialista valuterà i fattori di rischio cardiovascolari di osteoporosi e potrà proporre screening oncologici (cervice, mammella e colon). Per accedere al servizio è necessaria un'unica ricetta del proprio medico curante, recante le seguenti diciture "visita ginecologica + eco ginecologica con sonda transvaginale” con quesito diagnostico: valutazione in paziente con sintomi climaterici, oppure amenorrea primaria/secondaria. Per prenotazioni: con la richiesta contattare direttamente l’ambulatorio telefonando al numero 010 849 2495 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla ginecologia dell’Ospedale Villa Scassi al numero di telefono 010 849 2495, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00

E.O. OSPEDALI GALLIERA La donna al centro - 8 marzo, visite ginecologiche gratuite Sono state organizzate visite ginecologiche gratuite per tutte le età, dall'adolescenza alla menopausa, a partire dalle ore 9 alle ore 13, presso gli ambulatori di ginecologia. I posti disponibili, esclusivamente su prenotazione, si sono esauriti nel giro di pochi giorni. Al termine delle visite, le pazienti verranno omaggiate con un ramo di mimosa, gentilmente offerto dal Rotary Club Genova San Giorgio, partner dell'evento.

ASL 1 “Fai un regalo alla donna che ami”, Asl1, Confesercenti e le scuole scendono in campo per lo screening È stato organizzato un progetto dedicato allo screening e prevenzione per diffondere una cultura dedicata allo “stare bene” e allo svolgere controlli periodici. Asl1 e Impresa Donna di Confesercenti, in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, scendono in campo con un'iniziativa che ha coinvolto anche le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Imperia, per sottolineare che la salute è un bene comune di chiunque, bimbo o bimba, uomo o donna. Oltre 25mila cartoline sono state stampate e distribuite nelle scuole imperiesi, con un messaggio, del quale gli studenti si fanno ambasciatori per amici e parenti, dove si invita a prenotare uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno, del collo dell'utero e del colon retto. L’iniziativa vede in prima fila il Dipartimento di Prevenzione - S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza di Asl1.

