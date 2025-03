Liguria, fondi PSR, scintille Ioculano-Piana: "Uso irragionevole di risorse", "Sterili polemiche contro investimenti concreti"

Scintille in consiglio regionale tra Enrico Ioculano, consigliere dem, e il vicepresidente della giunta Alessandro Piana, sul tema dei fondi per lo sviluppo rurale.

"I dati presentati dall'assessore Alessandro Piana sui fondi europei del Psr (Piano di sviluppo rurale) non ci confortano, anzi gettano una lunga ombra sull'operato della loro amministrazione. Al 31.12.2023 Regione Liguria registrava il peggior dato in Italia di utilizzo del fondo: il 68%. Sullo stanziamento iniziale del 2014 di 400 milioni, ad oggi ne avanzano oltre ottanta da utilizzare entro la fine di quest'anno. È evidente che il rischio concreto è quello di dover restituire oltre 40 milioni all'Unione Europea nonostante i tantissimi interventi che si sarebbero potuti realizzare con questi fondi strutturando il dipartimento e pianificando meglio le spese. Penso al ponente ligure, dove circa 600 aziende sono state costrette a servirsi per uso agricolo dell'acqua potabile fornita da Rivieracqua, da cui ricevono le bollette altissime. A monte di tutto c'è stato l'errore di non investire per predisporre collettamenti per il riutilizzo delle acque depurate; non sono stati fatti investimenti sugli invasi e non sono stati promossi i consorzi. L'utilizzo dell'acqua potabile è uno spreco in termini che con il Psr si poteva superare. Tra un anno quindi ci troveremo costretti a restituire dei soldi che avremmo tantissimo bisogno di spendere: un fallimento di cui l'unico responsabile è il centrodestra ligure che negli ultimi 10 anni ha perso tempo, e con esso dei fondi che non ritorneranno", così il consigliere regionale Enrico Ioculano risponde all'assessore Alessandro Piana sull'utilizzo da parte di Regione Liguria dei fondi Psr dopo la risposta in aula alla sua interrogazione.

Non si fa attendere la controreplica di Piana: "È doveroso precisare che tutte le risorse del PSR 2014-2022 sono state interamente allocate e messe a disposizione del tessuto economico e degli enti pubblici liguri, con investimenti che hanno superato i 248 milioni di euro. I bandi regionali, oltre 200, e quelli gestiti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno garantito il massimo impiego delle risorse disponibili. Vorrei inoltre ribadire con fermezza che il consigliere del Pd Ioculano è un disco rotto. Già nei tavoli verdi ho spiegato come intendiamo procedere per raggiungere i nostri obiettivi di spesa. Quando si parla dell’approvvigionamento idrico, le affermazioni di Ioculano risultano infondate: da una parte si scrive una cosa, mentre in aula se ne espongono altre. Tale incoerenza tradisce non solo l’istituto delle interrogazioni, ma anche il ruolo di chi dovrebbe contribuire al miglioramento della nostra amministrazione. Abbiamo lavorato con tempestività per garantire il massimo impiego delle risorse, aprendo nuovi bandi nel 2024 per ulteriori 60 milioni di euro in atti di ammissione. Grazie alla collaborazione con la Commissione Europea, abbiamo evitato il disimpegno automatico delle risorse non liquidate, salvaguardando un ammontare complessivo pari a 2,2 milioni di euro. L’importo delle risorse erogate nel 2024 ammonta a 44,1 milioni di euro – che, se liquidate ulteriormente da AGEA, potrebbero arrivare a 49,1 milioni di euro – rappresentando il miglior risultato degli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda l’acqua, nel PSR 2014-2022 la Sottomisura 4.3 ha previsto il finanziamento di infrastrutture strategiche per il comparto agricolo e forestale. La graduatoria delle domande ammesse ha sostenuto, con quasi 5 milioni di euro, gli investimenti necessari per il miglioramento dell’accessibilità ai territori rurali e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Chi, dalla minoranza, spera che la Regione Liguria non raggiunga i risultati di spesa continuerà a farlo, affidandosi a falsi allarmismi e polemiche strumentali, senza proporre soluzioni concrete".

