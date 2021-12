Liguria, ecco cosa accadrà a gennaio sulle autostrade

di Redazione

Durante questo periodo di feste i lavori sulla rete autostradale ligure stanno dando un po' di tregua a turisti, ma tra qualche giorno riprenderanno i cantieri

Durante questo periodo di feste i lavori sulla rete autostradale ligure stanno dando un po' di tregua a turisti e residenti. Ma cosa accadrà a gennaio? La situazione dei cantieri sul nodo autostradale ligure ipotizzata oggi al tavolo tra Regione Liguria, Comune di Genova e concessionaria autostradale a gennaio sarà questa.

Sulla A12 tra Rapallo e Chiavari (galleria della Maddalena e della Anchetta) dal 10 gennaio al 21 gennaio

previsto scambio di careggiata in direzione Livorno senza interruzione dei cantieri nei fine settimana e in corrispondenza della galleria di Monte Sperone (tra il casello Genova Est e l'allacciamento A7) scambio di carreggiata verso Genova dal 10 gennaio al 21 gennaio, senza chiusura nei fine settimana.

Sulla A 10 in corrispondenza della galleria di Prà, tra Aeroporto e Genova Prà dal 15 al 16 gennaio previsto scambio dicarreggiata in direzione Savona mentre dal 10 gennaio in poi, in

corrispondenza della galleria Ranco tra Savona e Albisola, scambio di carreggiata in direzione Savona. Sempre sulla A 10 nei fine settimane del 22 e 23 gennaio e del 29 e 30 gennaio chiusura della carreggiata in direzione Savona, in corrispondenza del raccordo A 10 - A 26, con obbligo di deviazione verso Masone e rientro in direzione Genova per chi deve proseguire verso Savona.;

Sulla A 26 dal 10 al 28 gennaio tornano i cantieri in corrispondenza del tratto tra Masone e Ovada e tra il raccordo con la A 26 e Masone. (ANSA).