Autostrade in Liguria, da lunedì nuovo stop ai cantieri fino al 10 gennaio

di Marco Innocenti

Cantieri già smantellati nel weekend in A10 fra Cornigliano e Pra' così come gli scambi di carreggiata lungo la A12 fra Nervi e Sestri Levante

Nuovo stop ai cantieri che punteggiano da mesi (anzi, da anni) le autostrade della Liguria. Da lunedì 20 dicembre e fino al 10 gennaio, le corsie delle autostrade della nostra regione torneranno ad essere libere e sgombre, come avvenuto già nel periodo del ponte dell'Immacolata. Qualcosa - a dire la verità - si è già intravisto su alcune tratte, con i cantiere che sono già spariti in A10 fra Genova Aeroporto e Pra', a seguito della richiesta avanzata da Regione Liguria, così come i tanti scambi di carreggiata sulla A12 fra Genova Nervi e Sestri Levante.

Per tutte le feste di Natale, insomma, gli automobilisti liguri e non solo potranno tornare a godere di corsie libere da cantieri e scambi di carreggiata, in un periodo dell'anno che (covid permettendo) rappresenta sicuramente uno dei più critici dal punto di vista dei previsti volumi di traffico. Non è certo un caso se, con il ritorno dei cantieri dopo lo stop dell'Immacolata, sulle autostrade della Liguria avevano fatto la loro ricomparsa anche le code e il traffico.