Liguria, domenica di allerta gialla per temporali: attesi rovesci e raffiche di vento tra mattina e pomeriggio su centro e levante

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal) ha emesso un’allerta gialla per temporali valida per la giornata di domenica 2 novembre, dalle 9:00 alle 18:00, sulle zone di centro e levante della regione (zone B, C ed E).

Sulle aree di ponente e sui versanti padani occidentali (zone A ed E) è invece segnalata una bassa probabilità di temporali forti.

Secondo le previsioni di Arpal, la circolazione depressionaria che oggi ha portato piogge deboli sulla Liguria si sposterà nelle prossime ore verso est, favorendo un peggioramento delle condizioni meteo tra la notte e la mattinata di domenica. Le precipitazioni, inizialmente deboli e concentrate sui rilievi, diventeranno via via più intense e temporalesche, spostandosi da ponente verso levante.

I fenomeni più forti sono attesi tra la tarda mattinata e le ore centrali della giornata, con venti meridionali che potranno raggiungere raffiche di 40-50 km/h, in particolare sui crinali del centro-levante. In serata, la rotazione dei venti da nord favorirà un progressivo miglioramento a partire da ponente, con la cessazione dei fenomeni anche sul levante entro la notte.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta e Arpal invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul portale allertaliguria.regione.liguria.it e, per i dati meteorologici in diretta, sul sito omirl.regione.liguria.it o tramite l’app METEO3R.

