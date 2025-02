Liguria, Claretta Femìa nuova presidente dell'Ordine degli psicologi

Lunedì 17 febbraio si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Liguria, che guiderà l'ente fino al 2029. A ricoprire la carica di presidente è Claretta Femìa, dirigente psicologa presso il Centro di salute mentale dell'Asl 4 Chiavarese. Specializzata in psicologia clinica perinatale e psicologia clinica dell'età evolutiva, Femia è stata consigliera dell'Ordine dal 2010 al 2014 e consigliera e tesoriera nel mandato appena concluso, presieduto da Mara Donatella Fiaschi, di cui dunque ora raccoglie il testimone.

Nuovo vicepresidente è Francesco Durand, consigliera segretaria Bianca Chiappano, consigliera tesoriera Nicoletta Conio. L'elenco completo dei consiglieri eletti, per l'Albo A, vede Francesco Durand, Biancamaria Cavallini Biancamaria, Claretta Femìa, Nicoletta Conio, Cecilia Serena Pace, Marianna Pederzolli, Samuele Dagliano, Bianca Chiappano, Tatiana Pasino, Piero Cai, Alfonso Verde, Alessia Battaglia, Selena Paparatto, Marina Pittaluga Marina. Per la sezione B, Shaula Garzo Pellerano.

«Ringrazio di cuore Mara Donatella Fiaschi e l’intero consiglio per il lavoro svolto – ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, la neoletta presidente Claretta Femìa –. In questi anni sono stati raggiunti obiettivi importanti: il rafforzamento del ruolo della psicologia sul territorio, l'avvio di collaborazioni istituzionali strategiche e l'attenzione costante ai bisogni della nostra comunità professionale. Questi traguardi rappresentano un patrimonio prezioso da cui partire per affrontare le nuove sfide che ci attendono».

La neopresidente ha poi sottolineato l'intenzione di proseguire con determinazione e passione il percorso intrapreso, mantenendo saldi i valori di professionalità, competenza e vicinanza alla cittadinanza. Si impegnerà a promuovere un dialogo aperto, alle cui basi ci sarà sempre il rispetto dell’”altro”, riferendosi alle colleghe e ai colleghi, ma anche alle altre figure professionali e ai diversi organi istituzionali.

«La psicologia è sempre più riconosciuta come risorsa fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Il nostro impegno – ha concluso Femìa – sarà quello di consolidare ulteriormente questo ruolo, valorizzando le competenze delle psicologhe e degli psicologi liguri, potenziando i servizi sul territorio e promuovendo iniziative di formazione e aggiornamento continuo. Il nuovo consiglio si è già messo al lavoro per definire le priorità del mandato, con l’obiettivo di dare continuità ai progetti in corso e di sviluppare nuove iniziative in risposta ai bisogni emergenti della professione e della comunità».





