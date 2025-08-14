Liguria, caldo senza tregua: bollino rosso anche sabato 16, temperature fino a 37 gradi
di Redazione
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e limitare gli sforzi fisici
La Liguria continua a fare i conti con una pesante ondata di caldo estremo. Per il quarto giorno consecutivo, il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per la giornata di sabato 16 agosto, segnalando un rischio elevato per la salute legato alle alte temperature.
A Ferragosto, le temperature percepite potrebbero toccare punte di 38 gradi, complice l’elevata umidità che, sommata alla temperatura reale, genera un forte disagio bioclimatico. Anche sabato si prevedono massime percepite intorno ai 37 gradi, specie nelle ore centrali della giornata.
Secondo le previsioni dell’Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, la fase acuta dell’ondata di calore proseguirà fino a sabato, per poi attenuarsi gradualmente da domenica, con un ritorno a valori più in linea con le medie stagionali entro la metà della prossima settimana.
Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, e invitano a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e limitare gli sforzi fisici.
