Liguria, bilancio regionale, Sanna (Pd) a Telenord: "Manca visione di futuro, bene i nostri emendamenti su sociale, sanità e lavoro"

Armando Sanna, capogruppo PD in consiglio regionale, analizza per Telenord il bilancio varato dalla giunta.

Bilancio regionale e correttivi - "Sedici ore di bilancio in Consiglio regionale: abbiamo portato dei correttivi, soprattutto su lavoro, sociale e sanità." "Il buco di bilancio è di 112 milioni: prima negato, ora certificato dalla Corte dei Conti." "In aula, ogni volta che chiedevo l’ammontare, mi si rispondeva 19 milioni, ma la cifra è cresciuta ogni anno: 35, poi 63, ora 112." "È un dato preoccupante per i servizi sanitari della nostra regione." "Con i nostri emendamenti abbiamo indicato una direzione chiara per i prossimi 30, 40, 50 anni." "Ci aspettavamo un bilancio di grande respiro, invece è stato costruito per tenere in piedi una regione in difficoltà."

Crisi economica e lavoro - "La Giunta suona come l’orchestrina del Titanic, ma la nostra regione sta affondando." "Abbiamo dati negativi sull’occupazione." "L’11% del fatturato del porto è diretto negli Stati Uniti: la crisi geopolitica rischia di travolgerci." "Serve una vera cabina di regia per affrontare le crisi industriali e guidare lo sviluppo del lavoro." "Abbiamo tantissime aree dismesse che cercano una nuova collocazione." "Vogliamo costruire un sistema che sappia individuare carenze e puntare sulla formazione." "Tante carenze sono proprio nel personale qualificato: è difficile trovarlo in molti settori." "Solo con uno studio serio e una visione a 360 gradi possiamo individuare la strada giusta."

Risultati ottenuti e focus sociale - "Grazie al lavoro del PD e della minoranza abbiamo ottenuto segnali importanti nel bilancio." "Abbiamo fatto approvare un ordine del giorno con 5 milioni per il trasporto pubblico locale." "Sulla neuropsichiatria infantile abbiamo destinato 1,5 milioni: è un segnale concreto sul sociale." "Ho proposto un fondo per aiutare i medici a operare nei piccoli comuni: diventano presìdi territoriali fondamentali." "Il medico riesce anche a esercitare nei piccoli comuni se aiutato con l’affitto: così si sgravano pronto soccorsi e case di comunità." "Ad oggi solo undici case di comunità sono partite su 33 previste, ma non sappiamo chi ci lavorerà." "Nel piano sociosanitario ci sono bozze scritte male: non si capisce qual è il futuro."

Disuguaglianze e territori fragili - "La nostra geografia non aiuta: trasporti e sanità penalizzano le aree interne." "Se non investiamo nell’entroterra, rischiamo lo spopolamento e il dissesto idrogeologico." "Serve una proposta forte anche a livello nazionale." "Sto preparando una proposta di legge per aiutare i piccoli comuni: un segnale importante per i borghi." "In Liguria i giovani fuggono e sempre meno studiano: serve un’inversione di tendenza." "Abbiamo pochi giovani che investono nel nostro territorio: queste sono realtà da cui partire per cambiare."

Sanità pubblica in sofferenza - "Si parla di ospedali come Erzelli che non esistono nemmeno nelle fantasie della costruzione." "Il tema di Sampierdarena ricade su quello che sarà il futuro della sanità." "Oggi, in Consiglio, proviamo ad accendere i riflettori su liste d’attesa e sanità pubblica, sempre più sacrificata rispetto al privato." "Ci sentiamo dire che va tutto bene, ma i dati sono negativi: siamo la peggiore regione del Centro-Nord." "Abbiamo medici eccellenti, infermieri in trincea, ma il sistema non risponde alle esigenze." "Le fughe fuori regione costano 70 milioni: i cittadini vanno in Toscana o Piemonte." "Noi una controproposta sanitaria ce l’abbiamo: l’abbiamo presentata già in campagna elettorale e la continuiamo a portare in aula."

Digitale e innovazione - "Il fascicolo sanitario elettronico in Liguria è al 16%, contro una media nazionale del 75%." "Dodici regioni sono al 100%: noi siamo la quartultima." "Se parliamo di crisi nei collegamenti, distanza territoriale, medicina assente, la digitalizzazione è fondamentale." "Va messa a sistema e in rete con gli altri ospedali: è il primo passo per collegare i centri di eccellenza." "Questo è stato il fulcro della mia relazione."

Infanzia e misure incomplete - "In queste ore si stanno definendo le richieste per gli asili nido gratuiti: ci sono già 4.000 famiglie ammesse." "La Regione però ne finanzia solo cinque: due terzi restano senza copertura economica." "È un problema grave: le manovre, se si fanno, vanno finanziate." "Altrimenti si chiudono fuori le famiglie più fragili."

L’impegno del Partito Democratico - "Noi continueremo a portare avanti la nostra battaglia con chiarezza e coraggio, sul sociale, sul welfare, sulla sanità." "Servono risorse, sono scelte politiche, e vanno prese con determinazione".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.