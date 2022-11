Liguria, avvistate al largo delle coste quindici gazze marine

Un avvistamento tutt'altro che aspettato. Di cosa si tratta? Di quindici esemplari di gazza marina intravisti al largo del mar Ligure. A segnalarlo la Lipu del Tigullio, sottolineando l'''eccezionalità'' dell'evento. Gli avvistamenti sono stati rilevati dai birdwatchers del Ponente ligure fino a Genova: uno a Camogli e quattro a Rapallo, uno a Bordighera, due a Imperia, tre ad Albenga, uno a Borgio Verezzi, uno a Finale Ligure, uno a Genova Voltri e uno a Genova Pegli.

"È il numero consistente in questa nostra area a rendere importante l'avvistamento, perché in passato si osservavano raramente pochi individui isolati. Questo particolare uccello nordico vive e si riproduce sulle coste e sulle isole dell'Europa nord-occidentale, Groenlandia e America nord-orientale e viene in Italia per svernare nel Mar Mediterraneo. Oltre al numero degli individui anche la specie è rilevante dal punto di vista del monitoraggio degli uccelli migratori svernanti: infatti la Gazza marina è specie protetta, in quanto in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole a causa di sversamenti di petrolio in cui rimane imbrattata e la cattura in reti o altri attrezzi da pesca".

La Lipu lancia anche un avviso ai naviganti e ai pescatori liguri: "Raccomandiamo a pescatori e imbarcazioni che si imbattessero in questi particolari uccelli marini di rimanere distanti con le imbarcazioni e soprattutto con le attrezzature da pesca".