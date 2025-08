Liguria, autostrade, scontro politico sui cantieri: Arboscello (Pd) chiede stop ai pedaggi, Campora (Nm) difende il modello del centrodestra

Scontro aperto tra maggioranza e opposizione in Regione Liguria sulla gestione dei cantieri autostradali e sulle misure di compensazione per i cittadini. Al centro del dibattito, i disagi legati ai lavori sulla rete ligure – in particolare sull’A10 – e la richiesta di esonero dai pedaggi per i pendolari. Da una parte il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello attacca la “regia fallimentare” della giunta, dall’altra il capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati, Matteo Campora, difende il lavoro svolto dalla Regione.

Arboscello (PD): “Stop ai pedaggi per chi viaggia sulla A10, è il minimo per i cittadini liguri” - “Serve un provvedimento urgente, entro settembre, per esonerare dal pagamento del pedaggio chi vive nel savonese e percorre quotidianamente l’A10. Lo chiediamo da tempo. I disagi continuano, i cantieri sono in ritardo e la regia dei lavori, rivendicata dal centrodestra, è stata un flop. La situazione è insostenibile per chi si sposta per lavoro o per necessità. La destra ha dimostrato di non saper gestire le infrastrutture liguri, e i cittadini continuano a pagarne il prezzo.”

Campora (Vince Liguria-Noi Moderati): “Modello Liguria imitato da altre Regioni. I disagi? Frutto di decenni di inerzia del centrosinistra” - “La Liguria è stata la prima Regione ad attivare un tavolo di coordinamento con MIT e concessionari per limitare l’impatto dei lavori, sospendendo i cantieri più invasivi nei periodi critici come l’estate. È un modello efficace, tanto che viene replicato anche da Regioni come Emilia-Romagna e Piemonte. Arboscello dovrebbe ricordare che durante i governi di centrosinistra si prorogavano le concessioni senza avviare alcun intervento. Oggi, invece, lavoriamo per risolvere i problemi, non per negarli. Continueremo a monitorare i cantieri e a chiedere sostegni per cittadini e imprese.”









