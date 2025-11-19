Liguria, arriva la prima neve: attese precipitazioni fino a 500 metri nella notte tra venerdì e sabato

Il freddo sta per arrivare in Liguria, dove sono attese le prime nevicate della stagione nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre. Secondo l’ultimo bollettino diffuso da Arpal, la neve potrà cadere fino a quote molto basse nelle zone interne della regione: sull’Appennino di Levante la quota neve è prevista in calo fino ai 500 metri, mentre nelle aree più interne del Genovese e successivamente del Savonese potrà scendere persino tra i 200 e i 300 metri.

La giornata di venerdì inizierà con nuvolosità irregolare, destinata però ad aumentare soprattutto sull’Appennino e sui versanti padani, dove dal pomeriggio-sera sono previste precipitazioni.

I meteorologi di Arpal spiegano che una massa d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia raggiungerà il Mediterraneo, intensificando un minimo di pressione sulla Costa Azzurra. Nel suo movimento verso Sud, questa configurazione convoglierà aria umida sulla Liguria mentre l’aria fredda affluirà dalla pianura Padana, creando le condizioni ideali per le prime nevicate della stagione.

