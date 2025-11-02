Liguria, allerta gialla su centro e levante: domenica di temporali e forti raffiche di vento

È scattata alle ore 9:00 di questa mattina l'allerta gialla per temporali emessa da Arpal, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, valida fino alle ore 18:00 di domenica 2 novembre 2025, per le zone di centro e levante della regione (B, C ed E).

Sulle aree di ponente e sui versanti padani occidentali (A e D) è invece segnalata una bassa probabilità di temporali forti.

Secondo le previsioni di Arpal, una circolazione depressionaria in transito sul Mediterraneo settentrionale determinerà un peggioramento delle condizioni meteo entro la mattinata di oggi. Le precipitazioni, inizialmente deboli e localizzate sui rilievi, diventeranno più diffuse e potranno assumere carattere temporalesco, spostandosi progressivamente da ponente verso levante.

I fenomeni più intensi sono attesi tra la tarda mattinata e le ore centrali del giorno, accompagnati da venti meridionali con raffiche fino a 50 km/h, soprattutto lungo la costa e sui crinali del centro-levante. In serata, la rotazione dei venti da nord favorirà un graduale miglioramento a partire da ponente, con attenuazione dei fenomeni anche sul levante entro la notte.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. Arpal invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul portale allertaliguria.regione.liguria.it e a consultare i dati meteorologici in diretta su omirl.regione.liguria.it o tramite l’app METEO3R.

Arpal ha prolungato l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul centro-levante della Liguria. Sul genovesato l'allerta gialla per temporali è prolungata fino alle 21 mentre ullo spezzino fino al confine con la Toscana è prolungata fino alla mezzanotte sui bacini piccoli. Sui grandi bacini del Levante ligure l'allerta gialla parte dalle 15 di oggi fino alle 3:00 di domani.

Sulle valli Scrivia, D'Aveto e Trebbia l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 21 (bacini piccoli e medi) mentre i grandi bacini di delle valli entrano in allerta gialla dalle 15 fino lla mezzanotte.

Arpal segnala vento da sud forte sul Levante ligure con raffiche fino a 50-60 km/h per oggi, e per domani vento forte da nord sul genovesato con raffiche fino 50-60 km/h.

Il fronte della perturbazione ha portato precipitazioni moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata registrata a Corniolo, nel comune di Riomaggiore, con 38.4 mm/h.

