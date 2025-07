Liguria, allerta gialla per temporali sul Levante: attesi rovesci, vento e grandine

Nuova fase di instabilità in arrivo sulla Liguria. L’Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali sul Levante della regione – in particolare nelle zone C ed E – dalle 10 alle 18 di sabato 26 luglio. Sul resto del territorio (zone A, B e D) non è prevista un’allerta formale, ma viene comunque segnalata una bassa probabilità di temporali forti.

Il peggioramento è causato dal lento avanzare di una saccatura atlantica che sta spingendo verso il Mediterraneo correnti umide e instabili. Già oggi, venerdì, si sono registrati fenomeni significativi sul Ponente ligure: a Lavagnola, nel savonese, è caduta una cumulata di 48,2 mm di pioggia in un’ora durante un forte temporale mattutino.

Per la giornata di domani, sabato, è attesa instabilità diffusa su tutta la regione, con la possibilità – in particolare sul Levante – di rovesci localmente forti, raffiche di vento e grandinate di piccola o media dimensione.

Domenica 27 luglio dovrebbe invece portare una breve tregua sul fronte delle precipitazioni, ma un nuovo peggioramento è atteso già dalla notte e in intensificazione nel corso della giornata di lunedì 28 luglio.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta, con aggiornamenti in tempo reale pubblicati sul portale dedicato allertaliguria.regione.liguria.it. Per monitorare l’andamento del meteo sono disponibili anche il sito omirl.regione.liguria.it da desktop e l’app METEO3R per dispositivi mobili.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.