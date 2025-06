Liguria ai Mondiali di Maxi Basket: Paolo Bertelli convocato tra gli arbitri internazionali

Dal 27 giugno al 6 luglio 2025, la Svizzera ospiterà la XVII edizione dei Campionati Mondiali di Maxi Basket, la principale manifestazione cestistica internazionale dedicata agli atleti over 30. Organizzati dalla FIMBA (Federación Internacional de Maxi Baloncesto), i Mondiali si disputeranno nelle città di Lugano, Locarno e Bellinzona, in quella che si preannuncia come l’edizione più grande di sempre: oltre 400 squadre e più di 6.500 atleti e atlete, suddivisi in categorie dai 35 fino agli over 80 anni, provenienti da cinque continenti.

A rappresentare la Liguria in questo prestigioso contesto sarà Paolo Bertelli, genovese, chiamato a far parte del corpo arbitrale internazionale. Una convocazione di rilievo per una figura che da più di trent’anni è protagonista del mondo della pallacanestro, prima in campo come arbitro e oggi anche come dirigente.

Bertelli è attualmente dirigente di una squadra ligure che milita nel campionato di Serie B Interregionale, dove continua a mettere a disposizione del movimento la sua esperienza, la sua passione e una profonda competenza tecnica.

L’Italia, che parteciperà con numerose formazioni in diverse fasce d’età, vanta una tradizione solida nel maxi basket, avendo conquistato 25 medaglie d’oro dal 2005 a oggi. Numeri che raccontano la forza di un movimento maturo, competitivo e in costante crescita.

La presenza di una figura ligure come Bertelli ai Mondiali rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento cestistico regionale. Un riconoscimento che conferma il valore e la professionalità che la Liguria è in grado di esprimere anche sul palcoscenico internazionale.

