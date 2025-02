Liguria: aggressioni ai pubblici ufficiali, FdI propone Regione parte civile per legge contro accusati

Fratelli d’Italia presenta un disegno di legge regionale per la costituzione automatica della Regione Liguria come parte civile in procedimenti relativi alle aggressioni a danno di operatori socio-sanitari, forze dell’ordine e altri lavoratori impegnati in attività pubbliche cruciali. La proposta, che si ispira a un’iniziativa già avviata in Piemonte, ha lo scopo di proteggere e sostenere chi lavora per la comunità.

Proposta di legge - La nuova proposta di legge presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia mira a garantire una protezione giuridica rafforzata per i lavoratori dei settori pubblici e sociali. In particolare, la Regione Liguria si costituirebbe automaticamente parte civile nei procedimenti giudiziari per reati di violenza commessi ai danni di operatori socio-sanitari, trasporto pubblico, personale scolastico, forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Obiettivo - “Il nostro impegno per la sicurezza e la legalità non è solo una promessa, ma un dovere verso chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per garantire servizi essenziali,” sottolinea il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. La proposta, infatti, intende inviare un segnale forte contro le aggressioni e l’illegalità che, purtroppo, stanno colpendo sempre più spesso coloro che lavorano per la collettività.

Sostegno alle categorie a rischio - La legge mira a garantire una tutela concreta per le categorie più esposte a violenze e intimidazioni. Tra questi, gli operatori sanitari, i membri delle forze di polizia, il personale scolastico e i lavoratori dei trasporti pubblici. La Regione Liguria, con questo disegno di legge, si propone di non solo denunciare l’accaduto, ma anche di impegnarsi direttamente nel risarcimento dei danni, affermando la propria vicinanza a chi lavora quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

Un passo avanti per la sicurezza - Il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia, On. Matteo Rosso, ha dichiarato: "Fratelli d’Italia sostiene e tutela quei lavoratori che, pur di garantire legalità e sicurezza, vengono esposti ad aggressioni. È un atto dovuto per dimostrare che le istituzioni sono al fianco di chi serve la comunità con dedizione." Questo tipo di intervento istituzionale è visto come essenziale in un periodo in cui episodi di violenza contro i lavoratori dei settori pubblici sono in aumento.

Contesto attuale - Le recenti aggressioni nei confronti di chi presta servizi pubblici essenziali hanno reso urgente l'approvazione di una legge che sostenga concretamente queste categorie. In un contesto sociale sempre più difficile, il gruppo di Fratelli d’Italia vuole dare un segnale chiaro: la violenza e l’illegalità non sono accettabili, e le istituzioni devono rispondere con azioni concrete a tutela dei lavoratori.

Impegno della Regione Liguria - La nota del gruppo consiliare FdI afferma: “La Regione Liguria deve essere un faro di legalità e sicurezza. Con questo disegno di legge faremo in modo che chi serve la collettività possa farlo in un ambiente protetto e rispettato. Non ci fermeremo finché ogni lavoratore non sarà tutelato come merita".

