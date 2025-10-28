Trenitalia elimina la carta Tuttotreno sui Frecciarossa La Spezia–Genova: i pendolari protestano, ma c’è una proroga temporanea

La decisione di Trenitalia di interrompere l’utilizzo della carta Tuttotreno sui Frecciarossa tra La Spezia e Genova, inizialmente prevista dal 31 ottobre e con effetti ufficiali dal 3 novembre, aveva suscitato forti proteste da parte del Partito Democratico ligure.

Secondo Davide Natale, segretario regionale del PD e consigliere in Regione, la misura avrebbe comportato un aggravio economico e un aumento dei disagi per centinaia di pendolari, tra studenti e lavoratori, che ogni giorno percorrono la linea tirrenica. Natale aveva inoltre criticato la Giunta regionale e le istituzioni nazionali per la mancanza di risposte e aveva evidenziato come il Levante ligure, in particolare Sarzana, sarebbe stato tra le zone più penalizzate, a causa della cancellazione della fermata dei Frecciarossa.

In risposta alle polemiche, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha annunciato una proroga fino al 13 dicembre per l’utilizzo della carta Tuttotreno sulla tratta Genova–La Spezia, ottenuta grazie all’intervento della Regione Liguria, unica in Italia ad aver ricevuto questo riconoscimento. “Grazie alla nostra insistenza, i pendolari potranno continuare a utilizzare la carta Tuttotreno e risparmiare sulle corse fino al cambio orario di dicembre”, ha spiegato Scajola.

L’assessore ha però sottolineato come il dialogo con Trenitalia non sia stato facile: “Il tavolo aperto con Trenitalia nazionale è distante da una conclusione positiva. Le nostre richieste, sia sui prezzi sia sulla reintroduzione della fermata di Sarzana, non hanno ricevuto risposte adeguate. Non possiamo accettare decisioni calate dall’alto che penalizzano i pendolari senza garantire reali miglioramenti”.

Parallelamente, Regione Liguria sta elaborando un piano di sostegno per i pendolari del Frecciarossa, da condividere con associazioni dei consumatori e comitati dei pendolari, per garantire soluzioni concrete in vista della riorganizzazione dei servizi ad alta velocità prevista da Trenitalia.

