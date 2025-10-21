Liguria Active Day: Recco diventa palestra a cielo aperto. Ferro a Telenord: "Successo corale di chi lavora per lo sport"

Sport, inclusione e salute: sabato 25 ottobre un pomeriggio gratuito sul lungomare tra fitness, campioni olimpici e attività per tutte le età

La Liguria si conferma protagonista dello sport a livello nazionale ed europeo. Sabato 25 ottobre, dalle 14 alle 18, Recco ospiterà la prima edizione del Liguria Active Day, una giornata all’insegna dello sport gratuito e accessibile a tutti. Il lungomare Bettolo si trasformerà in una palestra a cielo aperto dove sarà possibile partecipare ad attività fisiche pensate per ogni fascia d’età, dai bambini agli adulti, fino agli over 65.

Simona Ferro, assessore regionale con delega allo Sport, ha sottolineato a Telenord come l’obiettivo dell’iniziativa sia quello di rendere lo sport un’esperienza diffusa, inclusiva e parte integrante della vita quotidiana, anche per chi solitamente non lo pratica.

L’evento si inserisce nel contesto di un anno straordinario per la Liguria, che nel dicembre 2024 ha ricevuto al Parlamento Europeo di Bruxelles la bandiera di Regione Europea dello Sport. Nel 2025 questo titolo si è trasformato in un ulteriore riconoscimento: la Liguria è stata premiata come Migliore Regione Europea dello Sport, un risultato che premia non solo l’amministrazione regionale, ma tutto il tessuto sportivo ligure, dalle società agli enti locali fino ai cittadini.

Durante l’anno, la Regione ha promosso numerose iniziative per facilitare l’accesso allo sport. Tra queste la Dote Sport, giunta alla quarta edizione, che offre un voucher fino a 500 euro per sostenere le famiglie nella pratica sportiva dei figli minorenni, compresi i ragazzi con disabilità, senza limiti di reddito. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli over 65, con un bando dedicato alla promozione dello sport nella terza età, in una regione che conta un’elevata percentuale di popolazione anziana. È stato inoltre finanziato l’accesso gratuito al nuoto, con l’obiettivo di garantire a tutti i bambini la possibilità di imparare a nuotare e sostenere allo stesso tempo le strutture sportive liguri.

Il Liguria Active Day di Recco sarà anche un’occasione per incontrare grandi campioni. Clemente Russo, plurimedagliato olimpico nel pugilato, guiderà una sessione di Functional Training. Alessia Maurelli, capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, proporrà attività di ginnastica dolce e flexibility. Il programma prevede anche lezioni di yoga, surf da terra con la scuola Black Wave, e attività fitness aperte a tutti.

L’evento vuole promuovere il valore del movimento, anche semplice e quotidiano, come camminate o esercizi leggeri. Lo sport, ha ribadito l’assessore Ferro, è uno strumento essenziale di prevenzione, benessere e socialità. Non servono grandi impianti per iniziare, basta muoversi.

Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e l’auspicio che possa diventare un appuntamento fisso. Recco è una città con una forte vocazione sportiva e dispone delle strutture e dell’entusiasmo necessari per ospitare eventi di questo tipo.

La Liguria si conferma così una regione sportiva anche grazie alle sue caratteristiche naturali. Accanto agli investimenti in impiantistica sportiva, che nel 2025 hanno superato gli 11 milioni di euro, sono stati avviati progetti per la realizzazione di 23 aree attrezzate all’aperto distribuite in tutte le province. Molte di queste si trovano vicino alle scuole, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi spazi sicuri per praticare sport anche fuori dall’orario scolastico.

Il territorio ligure è anche un’occasione unica per chi ama lo sport outdoor. Dai sentieri per il trekking alle pareti per l’arrampicata, dalle escursioni in kayak fino al canyoning, la Liguria è un vero e proprio paradiso per chi vuole vivere il movimento a contatto con la natura. Lo sport diventa così anche un volano per il turismo, capace di valorizzare le bellezze del territorio e offrire esperienze autentiche a chi visita la regione.

Per l’occasione, Telenord seguirà l'evento, raccontando le attività e intervistando i protagonisti della giornata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.