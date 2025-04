Liguria, accordo tra Regione e medici di base: aperture degli studi durante le feste

GENOVA - Dopo gli Influenza Point, che hanno consentito l’apertura degli studi medici durante le festività natalizie, Regione Liguria ha rinnovato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture nelle festività e nei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per l’erogazione di tutte quelle prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, ed evitare così il congestionamento dei Pronto Soccorso con accessi impropri. La partecipazione da parte dei medici è su base volontaria.

Insieme alle Asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato quindi messo a punto il piano che prevede, già per Pasqua, la disponibilità da parte di oltre 100 medici. “Il sistema sanitario ligure è attrezzato per garantire una risposta efficace in caso di maggiore afflusso di pazienti durante le prossime festività pasquali e nei successivi ponti. Ogni Asl e azienda ospedaliera – ha spiegato l'assessore alla Sanità, Massimo Nicolò - si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie, quando sono stati registrati più di 4 mila accessi, soprattutto, ma non solo, per patologie legate agli stati influenzali. Voglio quindi ringraziare tutto il personale che, con impegno e dedizione, sarà in servizio anche nei giorni delle festività pasquali, il 25 aprile e il 1° maggio”.

Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita occasionale ambulatoriale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.