Liguria, 5 milioni per la formazione dei giovani con disabilità. Ferro e Scajola: “Un investimento per il loro futuro”

Un impegno senza precedenti per l’inclusione e l’autonomia dei giovani con disabilità. La Regione Liguria ha approvato un nuovo finanziamento da 4 milioni e 961mila euro destinato alla prosecuzione dei corsi di formazione professionale rivolti ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.





Si tratta di percorsi personalizzati, progettati dagli organismi formativi accreditati in collaborazione con le ASL territoriali, per accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita, autonomia e occupabilità.





«Questo provvedimento consente di garantire la continuità formativa a oltre 560 ragazzi, un numero mai raggiunto prima – spiegano gli assessori Simona Ferro (Formazione) e Marco Scajola (Programmazione FSE) –. È un investimento concreto nel futuro di questi giovani, frutto di un grande lavoro di squadra tra Regione, ALFA, aziende sanitarie e enti di formazione. Non si tratta di misure assistenziali, ma di vere opportunità di crescita e inserimento lavorativo».





Grazie a questo nuovo stanziamento, nel corso del 2025 l’investimento complessivo della Regione Liguria sui corsi per l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità raggiungerà i 10 milioni di euro, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.





Attualmente sono oltre 1000 gli allievi già in aula, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti, in controtendenza rispetto al generale contenimento della spesa pubblica. I corsi, che avranno una durata fino a 2100 ore, includeranno anche tirocini e work experience presso aziende del territorio, per offrire esperienze dirette e concrete nel mondo del lavoro.





L’approvazione del nuovo finanziamento è arrivata dopo il parere favorevole del Comitato tecnico regionale, composto da rappresentanti di Regione Liguria, ALFA, enti di formazione e Consulta handicap.

