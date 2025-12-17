Leonardo fornirà 12 M-346 all’Austria: firmato il contratto per i nuovi jet multiruolo

Leonardo ha firmato un contratto con la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità per la fornitura di 12 velivoli multiruolo M-346 destinati alla Forza Aerea austriaca. Gli aerei saranno impiegati sia per la difesa dello spazio aereo e del territorio nazionale sia per l’addestramento avanzato dei piloti militari.





I velivoli saranno consegnati nella configurazione light fighter secondo il nuovo standard M-346 F Block 20, caratterizzato da cockpit con Large Area Display, radar a scansione elettronica attiva, data-link Link 16, sistemi di difesa con contromisure elettroniche e nuovi sistemi d’arma. La prima consegna è prevista nel 2028.





Il contratto include anche una suite completa di sistemi di simulazione, le dotazioni iniziali di parti di ricambio e attrezzature di supporto a terra, oltre a un servizio di supporto logistico e manutentivo della durata di sei anni a partire dalla consegna del primo velivolo.





L’accordo si inserisce in un rapporto già consolidato tra Leonardo e l’Austria. Negli ultimi anni, infatti, erano stati firmati due contratti per la fornitura complessiva di 36 elicotteri AW169M LUH al Ministero della Difesa austriaco, mentre il governo di Vienna ha scelto di addestrare i propri piloti di caccia presso l’International Flight Training School di Decimomannu, dove l’M-346 rappresenta la piattaforma centrale del sistema di formazione.





«Il lancio del programma M-346 Austria rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Stefano Bortoli, managing director della divisione Aeronautica di Leonardo – ed è la dimostrazione del valore della sinergia tra istituzioni nazionali e industria nel rispondere ai requisiti emergenti di Paesi amici». Secondo Bortoli, il programma conferma la competitività internazionale dell’M-346, capace di rispondere alle esigenze dei moderni scenari operativi in termini di versatilità, digitalizzazione, interoperabilità ed efficienza nella gestione dei nuovi asset della difesa.

