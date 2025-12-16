EcoEridania: nel 2025 raccolti oltre 300.000 euro per il sociale e nuovi benefit per i dipendenti

Nel 2025 il Gruppo EcoEridania conferma il proprio impegno sociale e verso il benessere delle persone, raggiungendo il traguardo di oltre 300.000 euro raccolti per progetti solidali e annunciando un nuovo benefit dedicato a tutti i dipendenti: il giorno del compleanno come ferie retribuite.





I risultati della raccolta solidale, realizzata grazie al contributo congiunto di dipendenti e fornitori, sono stati presentati dal Presidente e fondatore Andrea Giustini durante il Christmas Gala Dinner 2025, ospitato alla Leopolda di Firenze. L’evento, condotto da Fabio Volo, ha visto la partecipazione di oltre 1.300 ospiti provenienti da tutta Italia, tra collaboratori, partner, fornitori e rappresentanti delle istituzioni.





Alla serata hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, il Senatore Matteo Renzi – protagonista del live podcast Mezzo Pieno con una riflessione sulla comunicazione politica – e la Vicesindaca di Firenze Paola Galgani, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Presente anche Riccardo Haupt, CEO di Will&Chora Media.





Le donazioni raccolte sono state destinate a una decina di fondazioni e associazioni impegnate nei settori della disabilità, della salute, dell’emergenza sociale e dell’educazione. Tra queste figurano la Fondazione Gigi Ghirotti, l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo, la Fondazione Gaslini Insieme, la Fondazione Rava – Orfani del Ponte Morandi, l’Associazione Punto Emergenza Prè e S.A.P.R.E.





Durante il Gala è stata inoltre organizzata una lotteria solidale che ha permesso di raccogliere ulteriori 7.500 euro, destinati al Progetto Cuore per l’allestimento di un mezzo a supporto di due gemelle di 7 anni affette da SMA. È stato anche ricordato il sostegno del Gruppo alla Croce Rossa Italiana – Progetto CRI nelle Scuole, a conferma dell’attenzione verso l’educazione e la prevenzione per le nuove generazioni.





Ampio spazio è stato dedicato al welfare aziendale. Andrea Giustini ha annunciato l’introduzione di un nuovo benefit che consente a tutti i dipendenti del Gruppo EcoEridania di usufruire del giorno del proprio compleanno come giornata di ferie retribuita. L’iniziativa si affianca ad altri strumenti di supporto già attivi, come il “carrello della spesa” e il bonus dedicato alle neo mamme.





«Questi risultati sono il frutto di un impegno collettivo che coinvolge persone, valori e senso di responsabilità», ha dichiarato Giustini. «Crediamo che il successo di un’azienda si misuri anche dalla capacità di restituire valore alla comunità e di prendersi cura delle persone che ne fanno parte».





La serata ha infine acceso i riflettori sulle attività della Fondazione EcoEridania Insuperabili, nata nel 2022 dalla collaborazione con la Onlus Insuperabili, con l’obiettivo di sostenere progetti legati allo sport e alla disabilità, all’educazione, alla ricerca e ai bisogni emergenziali. Il progetto è stato presentato sul palco da Davide Leonardi ed Ezio Grosso, attivi dal 2012 nello sport per persone con disabilità.





A chiudere l’evento, la testimonianza di Julio Gonzalez, che ha raccontato il proprio percorso dal professionismo al mondo paralimpico, condividendo una storia di resilienza e rinascita, arricchita dalla presenza del Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, Simone Rasetti. Un messaggio forte che sintetizza i valori e la visione sociale che il Gruppo EcoEridania porta avanti ogni giorno.

