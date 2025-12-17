Liguria digitale tra le cento "Eccellenze d'Italia": parla il direttore generale Enrico Castanini

Liguria Digitale entra nella prestigiosa lista delle “100 Eccellenze d’Italia” nella categoria della Sanità Digitale, distinguendosi come unica realtà ligure premiata e tra le pochissime aziende pubbliche selezionate a livello nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala della Regina di Montecitorio, a Roma, alla presenza di autorevoli figure istituzionali.





Il premio, di alto profilo istituzionale, è stato conferito nell’ambito di una manifestazione patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da 13 Ministeri e da enti nazionali come INPS e Istituto Superiore di Sanità. Particolarmente significativo il coinvolgimento del Comitato d’Onore, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato, con la consegna dei premi da parte sua alla presenza del Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé.





La giuria, composta da 22 autorevoli rappresentanti delle istituzioni tra Capi di Gabinetto, Direttori Generali e vertici di Ministeri ed enti nazionali, ha conferito il riconoscimento a Liguria Digitale accanto a figure di primo piano della vita istituzionale, scientifica e imprenditoriale del Paese, tra cui la Ragioniera Generale dello Stato Daria Perrotta, il Segretario Generale del Senato Federico Silvio Toniato, vertici di grandi realtà come Aeroporti di Roma, CNR, Trenitalia, eccellenze della medicina, rettori universitari e personalità del mondo culturale e sportivo.





Tra le cento realtà selezionate, suddivise in settori strategici come high tech, sanità, energia e Pubblica Amministrazione, figurano 42 personalità di spicco e 58 aziende. Solo tre aziende pubbliche e appena cinque nel settore sanitario hanno ricevuto il premio: Liguria Digitale è l’unica realtà pubblica presente sia nel comparto high tech sia in quello della sanità digitale.





A ritirare il riconoscimento è stato il Direttore Generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, che ospite a Telenord ha sottolineato l’importanza collettiva del premio: «Questo riconoscimento appartiene a tutta Liguria Digitale e alla nostra Regione. La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa che richiede visione, competenza e responsabilità. Essere l’unica realtà ligure tra le Eccellenze d’Italia e una delle poche aziende pubbliche premiate dimostra il valore del lavoro quotidiano dei nostri specialisti».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.