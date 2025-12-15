Gruppo Messina, rebranding unitario per rafforzare identità e offerta integrata

Il Gruppo Ignazio Messina & C. avvia un rebranding complessivo delle proprie attività armatoriali e logistiche, scegliendo un’identità visiva e lessicale unica per rafforzare la presenza sul mercato e ribadire una visione industriale integrata.

Strategia – Il progetto non riguarda solo l’immagine, ma riflette una scelta strategica precisa: presentarsi come un unico interlocutore capace di garantire standard qualitativi omogenei lungo tutta la filiera del trasporto marittimo e della logistica. Un passo che punta a rendere più riconoscibile il gruppo nelle sue diverse articolazioni operative.

Ambiti – Il nuovo brand accomuna tutte le attività: dalla compagnia di navigazione specializzata nel trasporto container e project cargo, ai terminal portuali, passando per l’intermodalità e i servizi di manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici. Settori differenti, ma uniti da un linguaggio comune e da una proposta coordinata.

Identità – Alla base del rebranding c’è anche la volontà di ribadire la compattezza del gruppo e della famiglia Messina, insieme al management e all’intera struttura aziendale. Un messaggio di continuità e coesione che intende rafforzare la percezione di solidità, sia nei momenti di complessità del mercato sia in una fase di crescita come quella attuale.

Comunicazione – La nuova identità sarà adottata da subito nella comunicazione ufficiale verso clienti, partner operativi e interlocutori finanziari. Una scelta che guarda al futuro, senza rinnegare le radici storiche del gruppo, ma reinterpretandole in chiave contemporanea.

Prospettive – Con il rebranding, Ignazio Messina & C. punta a consolidare il proprio posizionamento come player integrato del trasporto e della logistica, capace di coniugare tradizione armatoriale, sviluppo industriale e visione di lungo periodo.

