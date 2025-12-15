Confindustria Liguria: Mario Gerini nuovo presidente, la prima volta di uno spezzino

Grande soddisfazione a Confindustria La Spezia per l’elezione di Mario Gerini, past president della territoriale spezzina, alla Presidenza di Confindustria Liguria, avvenuta oggi in seno al Consiglio di Presidenza regionale.





Si tratta della prima volta che un rappresentante della Spezia assume la guida della Confindustria ligure, un risultato che testimonia il percorso di crescita, la credibilità e la centralità che la territoriale spezzina ha consolidato nel tempo all’interno dell’associazione regionale.





L’elezione di Gerini rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto durante il suo mandato alla guida di Confindustria La Spezia e alla sua profonda conoscenza delle dinamiche industriali liguri, oltre che alla capacità di interpretare le esigenze delle imprese del territorio in modo unitario.





"A nome di tutta Confindustria La Spezia – ha dichiarato Alessandro Laghezza, Presidente della territoriale – desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Mario Gerini per questo importante incarico. La sua elezione è motivo di orgoglio per la nostra Associazione e per l’intero territorio spezzino. Siamo certi che, alla guida di Confindustria Liguria, saprà rappresentare con equilibrio e autorevolezza le istanze del sistema produttivo regionale, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire politiche industriali all’altezza delle sfide che ci attendono".





Confindustria La Spezia ha inoltre confermato la piena collaborazione al Presidente Gerini, nel comune interesse dello sviluppo economico, industriale e occupazionale della Liguria.

