Salone Nautico di Genova, certificazione di sostenibilità per il secondo anno consecutivo

Il Salone Nautico Internazionale di Genova ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione ISO 20121 dal Rina, riconoscimento che attesta la gestione sostenibile dell’evento.





“Rappresenta il riconoscimento tangibile dell’impegno assunto da Confindustria Nautica verso la sostenibilità – commenta Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica –. Operare secondo standard internazionali significa ridurre gli impatti dell’evento e generare valore per tutti gli stakeholder, in una logica di miglioramento continuo e responsabilità condivisa”.





Secondo lo studio di Customer Insight Business Intelligence realizzato da Grs, società indipendente di consulenza strategica e ricerca, l’edizione di settembre 2025 ha confermato il forte legame con i visitatori abituali: il 79% ha già partecipato negli anni precedenti, e il voto complessivo dell’esperienza raggiunge 3,9 punti su una scala da 0 a 5, il massimo storico tra le sei edizioni censite. Restano margini di miglioramento per la raggiungibilità e i collegamenti con le destinazioni di medio-lungo raggio, ma il pubblico indica una chiara intenzione di tornare nelle prossime edizioni.





Positivo anche il giudizio degli espositori. “Gli indicatori di soddisfazione e la rilevanza riconosciuta dagli operatori confermano il Salone Nautico Internazionale di Genova come appuntamento di riferimento per la nautica e tra i principali palcoscenici internazionali del settore – commenta Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica –. Un Salone autorevole che richiama brand di primo piano e valorizza l’intera filiera: partecipare significa posizionarsi in un contesto di innovazione globale della nautica da diporto”.

