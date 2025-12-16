Inflazione, Liguria tra le regioni più “leggere”: a Genova spesa extra di 151 euro
di Redazione
La spesa aggiuntiva rispetto allo scorso anno è inferiore alla media nazionale, pari a 276 euro
Secondo i dati territoriali sull’inflazione di novembre diffusi dall’Istat e analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori (Unc), la Liguria si colloca tra le regioni italiane meno costose. Genova, capoluogo regionale, registra un aumento della spesa annua per una famiglia media pari a 151 euro, con un’inflazione dello 0,6%.
Nella classifica delle città italiane più care, nessun comune ligure compare tra i dieci peggiori, mentre Genova si posiziona intorno alla 64ª posizione su 78 città monitorate. Anche altre province liguri registrano incrementi contenuti, confermando un andamento dei prezzi più stabile rispetto ad altre aree del Paese, come Trentino Alto Adige, Veneto e Puglia, le regioni più costose.
“Questi dati evidenziano come la Liguria, pur affrontando sfide economiche proprie, riesca a mantenere un costo della vita relativamente moderato – commenta l’Unc –. La spesa aggiuntiva rispetto allo scorso anno è inferiore alla media nazionale, pari a 276 euro”.
In confronto, città come Siena (+784 euro), Bolzano (+664 euro) e Pistoia (+514 euro) registrano rincari molto più significativi, sottolineando le differenze territoriali nell’inflazione e nel peso sul bilancio familiare.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Salone Nautico di Genova, certificazione di sostenibilità per il secondo anno consecutivo
16/12/2025
di Redazione
EcoEridania: nel 2025 raccolti oltre 300.000 euro per il sociale e nuovi benefit per i dipendenti
16/12/2025
di Stefano Rissetto
Gruppo Messina, rebranding unitario per rafforzare identità e offerta integrata
15/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Confindustria Liguria: Mario Gerini nuovo presidente, la prima volta di uno spezzino
15/12/2025
di Stefano Rissetto