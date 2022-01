Lega, Rixi convoca una riunione straordinaria del direttivo nazionale

di Redazione

Parteciperanno anche assessori e consiglieri regionali: l'incontro si terrà nel primo pomeriggio. Il partito a confronto dopo le elezioni per il Quirinale

Il segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, ha convocato una riunione straordinaria del Direttivo Nazionale del partito per domani, lunedì 31 gennaio, allargata a consiglieri e assessori regionali. L'appuntamento è previsto per il primo pomeriggio, visto che alle 16 è prevista una conferenza stampa per rendicontare sui contenuti dell'incontro.

Nel partito si cerca, dunque, di arrivare a un confronto dopo la caotica settimana politica che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, seguita dalle dichiarazioni di Salvini e Giorgetti su una "messa a punto" per il governo Draghi e le voci, non raccolte, di possibili dimissioni dall'esecutivo del ministro dello sviluippo economico.